Украину и Азербайджан связывает многолетняя дружба. В сложный период начала 1990 гг. именно наша страна протянула Азербайджану руку помощи, в том числе военной. В значительной мере это помогло тогда отразить агрессию и обеспечить независимость страны.

Приходилось лично неоднократно убеждаться в том, что два народа и два государства всегда с особым уважением относились к территориальной целостности друг друга. И вот теперь война пришла в Украину, и украинские азербайджанцы встали в ряды ВСУ, чтобы отстоять независимость и территориальную целостность их для многих новой родины.

И, конечно, никто из них не забывает свою историческую родину, с которой они связаны многими узами, в том числе и родственными. И это наглядно видно по деятельности простых людей и общественных объединений.

Об этом мы говорили с председателем Ассамблеи национальностей Украины и председателем Объединенного Конгресса Азербайджанцев Украины (ОКАУ) Ровшаном Тагиевым.

— Азербайджанцы плотно интегрированы в украинское общество. Идет война, как много украинских азербайджанцев воюет в рядах ВСУ?

— В Украине еще в советское время проживало, училось и работало много азербайджанцев. В 2014 году, как граждан Украины, так и имевших вид на жительство было около 500 тыс. человек. Сейчас из-за войны их меньше, но несколько тысяч азербайджанцев воюет в рядах ВСУ, так как их долг защищать свою страну. К сожалению, около 100 из них погибли. И это только те, о ком знает конгресс. На самом деле их гораздо больше.

— Как Объединенный Конгресс Азербайджанцев Украины помогает Силам Обороны, участвует в волонтерской помощи нашим бойцам, как предполагается в дальнейшем развивать эту помощь?

— С первых дней войны все наши региональные организации включились в работу по помощи ВСУ. Недавно закарпатская организация передала нашим военным автомобиль для перевозки раненых и сотню дронов. И это только один из примеров. Такая работа ведется во всех областях, городах и других населенных пунктах.

Передается продовольствие, медицинское оборудование, лекарственные препараты. Ведется работа по созданию реабилитационных центров для раненных бойцов, которым были сделаны операции и которые в этом нуждаются.

На сегодняшний день наша помощь ВСУ оказана на миллионы долларов, и эта работа будет продолжаться и расширяться.

Враг наносит удары по инфраструктуре, по объектам энергетики. Вместе с государственными структурами Азербайджана при участии посольства Азербайджана в Киеве и посольства Украины в Баку оказывается помощь в восстановлении объектов энергетики. Передаются генераторы, трансформаторы, кабель, провода и другое оборудование для восстановления энергетики.

Враг заминировал значительную часть оккупированной территории. По мере ее освобождения возникает проблема разминирования. И здесь Азербайджан тоже приходит на помощь. В Украину поставляются машины и другое оборудование для разминирования. В Азербайджане это хорошо понимают, так как там тоже приходится разминировать территорию Карабаха после воссоединения с остальной страной после последней войны.

Все это требует больших материальных и финансовых затрат, но конгресс вместе с азербайджанским государством идет на это, так как это наша страна и она сейчас отражает агрессию сильного и вооруженного противника.

— Как конгресс участвует в развитии дружеских связей между народами Украины и Азербайджана. Как они поддерживаются в условиях войны?

— Наши культурные и научные связи, в которых активно участвует азербайджанская диаспора в Украине, всегда были прочными и разнообразными. Говорят, что когда говорят пушки, то музы молчат.

И тем не менее, даже во время войны находятся возможности для культурных связей и таких мероприятий.

В Софиевском соборе в Киеве наряду с другими были представлены работы азербайджанского художника Расима Сейдинова. Война так или иначе, но закончится, а культурные и научные связи наших стран снова наполнятся глубоким и широким содержанием. И азербайджанская диаспора Украины будет в этом участвовать самым активным образом.