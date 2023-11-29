Армения созвала срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за ужесточения контроля Россией ее грузов, следующих через КПП «Верхний Ларс». Об этом заявил министр экономики республики Ваан Керобян, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что для Еревана ситуация остается непонятной, а бизнес столкнулся с неожиданным препятствием. Чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем, Керобян посоветовал предпринимателям не надеяться исключительно на поставки в Россию, а попытаться найти клиентов на других рынках.

По словам министра, в течение всего года российская сторона вернула из-за различных проблем 35 машин, а за последние два дня оформила столько же возвратов. При этом качество товара осталось тем же, что и раньше.

Керобян отказался отвечать, не видит ли Ереван в этой ситуации политической основы, то есть связи между неожиданными претензиями Россельхознадзора и некоторым обострением российско-армянских отношений. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также не стал утверждать, что Россия закрыла свой рынок для армянских товаров.

Российское ведомство, комментируя ситуацию, указывало на резкий рост поставок зараженной продукции растениеводства. Речь идет о выявлении карантинных вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции. В Россельхознадзоре подтвердили, что половина случаев приходится на период с 24 по 26 ноября.