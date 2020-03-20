Мы уже начали тосковать по скоплению людей, и даже по «пробкам»

Выходит, что счастье и добро имеют свои собственные пределы, чего не скажешь, к сожалению, о несчастье и зле – каждый раз думаешь, что нет — это уже предел, хуже быть не может, это предел негатива, но нет, не проходит даже пары дней и вдруг случается такое, что уже начинаешь тосковать, ностальгировать по прошлому, тебе кажется, что совсем недавно ты был самым счастливым и беззаботным человеком мира.

Признаться, каждый раз, когда думаешь о коронавирусе, невольно на ум приходят именно эти мысли. Несмотря на то, что в мире каждый новый год начинается новой разновидностью гриппа, даже в голову не приходило, что в какой-то удаленной провинции далекого Китая появится новый вирус, от которого заболеют десятки тысяч людей, не удастся спасти тысячу заразившихся людей, за довольно короткие сроки вирус, преодолев тысячу километров, распространится на огромный ареал, охватит больше сотни стран, и в результате, Всемирная Организация Здравоохранения объявит его пандемией…

Возможно, сильные мира сего, вершители судеб человечества и планеты предварительно что-то знали об этом, но миллиарды людей даже представления не имели о новом вирусе, они жили своими бытовыми заботами, покупали китайские товары и лениво, неохотно слушали заявления некоторых политиков и дипломатов, комментарии политологов и аналитиков о том, что для крупных держав угрозой является «поднебесная», т.е. Китай, развивающийся огромными темпами, догнавшийся и обогнавший сами Соединенные Штаты.

Напомним, что в свое время, когда советский лидер Никита Хрущев говорил об этом, многие высмеяли его, но китайские лидеры, и самое главное, граждане показали, что это возможно. Но тогда людям даже в голову не приходило, что Китай на самом деле, станет глобальной угрозой, — но в другом смысле слова…

Нет, мы вовсе не являемся любителями «замысловатой» конспирологии, даже самых различных геополитических сценариев и не думаем, что корни некоторых глобальных угроз надо искать в каких-то тайных сговорах, и считаем, что причиной многих неурядиц является, в первую очередь, наша безответственность. Поэтому с первых дней эпидемии мы постоянно писали, что ни в коем случае не стоит паниковать и думать, что все это направлено против нас –ведь, известно, что вирус охватывает более сотни стран мира…

На сей день в Азербайджане риски самые минимальные и уверены, что в самые короткие сроки будет покончено и с этим.

Но для этого требуется, чтобы и в других странах, особенно, в соседнем Иране и Италии, ситуация перешла на стадию стабилизации, начался процесс погашения источников заражения в этих двух и в других странах.

То, что в этих двух государствах вирус слишком сильно распространился, имеет свои собственные причины. В Иране этому способствовала как ни странно, медицинская неграмотность. Министр здравоохранения Турции заявил, что мы им в свое время предложили изолировать религиозный центр Кум, но они не приняли это предложение. Что касается Италии и других стран, тут ситуация чуть иная: люди привыкли жить свободно, поэтому они весьма трудно воспринимают различные запреты — это наблюдалось особенно в первые дни эпидемии…

Но уверены, что в ближайшие дни удастся взять под контроль ситуацию и в этих странах и регионах. Тегеран уже заявил, что пик эпидемии пройден. В Китае процесс почти-что нормализовался…

К чему мы все говорим? Миссия журналистов, это не только обеспечивать людей соответствующей информацией, но и вселять оптимизм и надежду. Не поверите, с начала запретов прошло чуть больше двух недель, мы уже начали ностальгировать, тосковать по городскому скоплению людей, даже по транспортным «пробкам» — да, пусть людей в городе вновь станет больше, пусть нас толкают и наступают на ноги в общественном транспорте, как говорится, потерпим, главное, чтобы восстановилась прежняя ритмичная жизнь города, пусть школьники и студенты возвращаются в свои учебные аудитории, одним словом: долой эпидемию!..

Уверены, что скоро так и будет. Если Бог решил вновь испытать нас, этого достаточно – да, мы уже достаточно пережили. В эти дни я лично часто вспоминал «Кандида» Вольтера. Поэтому, не паникуя, заметим, что в свое время человечество преодолело более страшные эпидемии. И, конечно, надо молиться Богу, потому что в противном случае, может произойти такое, что даже эти тревожные дни покажутся нам почти беззаботной забавой…