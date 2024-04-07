Украина рассматривает вариант получения от США военного пакета помощи в кредит. Об этом в интервью украинскому телемарафону сообщил президент Владимир Зеленский.

«Рассматривается очень много вариантов. Один сенатор недавно был. И он говорит: «А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь?» Я ответил: «А для чего эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на любой вариант». Я вам скажу больше, если бы вы предложили дать пакет в кредит сегодня, или бесплатно все через год, то мы сказали бы только сегодня. Здесь нет никакого выбора. Мы хотим выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями», — сказал Зеленский.