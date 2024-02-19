Американский сенатор Линдси Грэм предложил передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых.

Таким образом, по его мнению, можно найти сторонников разблокировки помощи среди республиканцев-конгрессменов.

«Я хочу превратить пакет помощи в кредит, и это имеет для меня смысл… У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов», — заявил Грэм.

Если помощь будет предоставлена в виде займов, то, по его оценкам, законопроект будет принят Палатой представителей и сможет набрать необходимые голоса среди республиканцев в Сенате.

«Это идея Дональда Трампа. Если ее принять, думаю, можно получить много голосов в Палате представителей и Сенате», — добавил сенатор-республиканец.

Ранее экс-президент США Трамп заявлял на митинге, что деньги Украине нужно давать только в кредит. До этого США передавали деньги и оружие на безвозмездной основе. (Fox News)