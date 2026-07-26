Умерший в июле сенатор-республиканец Линдси Грэм намеревался в начале марта убедить президента США Дональда Трампа в том, что американским военным стоит присоединиться к Израилю в ударах по шиитской организации «Хезболлах» в Ливане. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на записи режиссера-документалиста, который запечатлевал Грэма с 2023 года.

По ее сведениям, Грэм планировал в начале марта лететь в штат Флорида, чтобы обсудить вопрос ударов по Ливану. От этого шага, указывает издание, его отговорил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Сейчас мы сконцентрированы на Иране. Если мы скажем «Хезболлах», что мы идем до конца, мы им будем угрожать, но если мы по-настоящему это сделаем, то у них не будет причин не идти до конца против нас, а это сейчас не отвечает нашим интересам», — приводит издание слова израильского премьера, адресованные Грэму. Законодатель, указывает газета, согласился с Нетаньяху.