Интервью # с украинским военным экспертом Александром Коваленко:

— Распространилась информация о том, что российские войска заняли промышленную зону Авдеевки. Какова на данный момент ситуация на фронте?

— В данном случае речь идет о промышленной зоне к югу от Авдеевки. Речь идет не о коксохимическом заводе, который находится на севере Авдеевки и является самым большим укрепительным районом в этом городе.

К югу от Авдеевки уже давно ожесточились бои. Они в основном происходили под давлением со стороны российских войск, имевших возможность прямого соприкосновения с данной промзоной и выхода на нее фактически с перекрестка, ведущего через Спартак, Минеральное, Каштаново. То есть там у них была очень удобная позиция для проведения боевых действий по Ясеновскому переулку через виноградники. Эта зона, о которой идет речь, сама по себе была протяженностью километр, а шириной – приблизительно 300 метров. Это небольшая локация и ее потеря не представляет собой особо позитивный сигнал. По Ясеновскому переулку открывается возможность продвижения в частный сектор самой Авдеевки, хотя там уже оккупантам будет необходимо преодолеть серьезные фортификационные сооружения, размещенные от промзоны до частного сектора.

Второй момент в этой ситуации заключается в том, что из этой промзоны, о которой российские войска заявляют, что она якобы под их полным контролем, они продолжают вести боевые действия в районе так называемой транспортно-строительной компании, расположенной между частным сектором и самой промзоной. Поэтому в принципе говорить о полном контроле пока не приходится. Но у них сейчас есть превосходство по осуществлению штурмовых и атакующих действий именно в этом секторе.

Я не исключаю, что российские войска окончательно займут позиции уже к концу этой недели и южная промзона по Ясеновскому переулку перейдет под их контроль.

— Многие западные издания пишут о том, что Украине не удалось добиться больших успехов в контрнаступлении. Вы согласны с такой оценкой?

— Относительно украинского контрнаступления были пессимистичные и оптимистичные варианты. Скажем так: наступление как таковое по оптимистичным сценариям на сегодняшний день не оправдалось. Это очевидно. Мы не смогли выйти к городу Токмак. Но с другой стороны данное наступление сковало российские войска на определенное время в Запорожской области и не давало возможности долгое время создавать тыловой резерв для армии, формировать новые подразделения, вынуждая российские войска постоянно компенсировать потери как в личном составе так и в технике. То есть, сам общий план по освобождению территорий, который ставился, выполнить на 100 процентов не удалось. Но данными активными действиями удалось значительно сковать российские оккупационные войска и не дать им возможность подготовиться для уже их наступления, например, в направлении Запорожья или иных населенных пунктов.

Сейчас мы можем наблюдать, что наиболее активные действия российской армии происходят в районе Авдеевки. Это маленький городок. Это не город с миллионным населением и производственный гигант, а всего лишь маленький городок в пригороде Донецка, вокруг которого сосредоточены несколько общевойсковых армий, численностью более 40 тыс. личного состава. То есть, 40- тысячная армия пытается захватить маленький городок.

Если бы у России не были истощены ресурсы в наступательной кампании этого лета, то они бы имели возможность сосредоточить совсем другой потенциал и результат бы мы видели совсем другой. Например, 10 октября Авдеевка была бы уже окружена, если бы российские войска сосредоточили вокруг нее 100 тыс. личного состава с соответственно механизированным компонентом. Но этого не произошло, и вот по состоянию на конец ноября мы видим, как они продолжают разбивать себе лоб о заборы промзоны, а не окружили город целиком и полностью.

— Что Вы можете сказать о напряженности, возникшей в последнее время между Азербайджаном и США. Что стоит за этим на Ваш взгляд?

— В нынешнем контексте внешнеполитического курса Вашингтона Азербайджан со своей позицией по Карабаху и в вопросах взаимоотношений с Арменией не является партнёром для США. В США традиционно очень активное армянское лобби, которое занимает уверенные позиции в Конгрессе, Сенате, в бизнес-структурах, киноиндустрии. То есть, влиять и расширять свое влияние в США армянскому лобби намного проще, и оно опять-таки имеет куда большее влияние. Следовательно, на вопрос относительно Карабаха соответствующим образом будет влиять это лобби. То есть придерживаться не тех позиции, которые звучали в стенах ООН в 1993 году, когда открыто призывали армянскую сторону вывести оккупационные силы из азербайджанских территорий. Тогда это звучало одинаково и резолюции СБ ООН поддерживались не только со стороны США, но, что самое интересное, Францией.

Но сейчас совсем другая позиция у этих стран. За 30 лет история забыта и большую роль играют более популистские заявления и нарративы. К тому же не стоит забывать, что сейчас США находятся в состоянии предвыборной политической лихорадки. В стране готовятся к выборам 2024 года и уже сейчас начинают думать о своем будущем электорате. Чтобы привлекать электорат необходимо формировать предвыборные кампании, на которые выделяется соответствующее финансирование. То есть тут возникает еще и следующий вопрос – финансирование.

Армянское лобби в вопросах финансирования предвыборных кампаний тех или иных представителей демократической и республиканской партий также имеет свой определенный вес. Это достаточно многоуровневая и многогранная проблематика. Вдобавок Армения имеет определенное преимущество по распространению разного рода манипуляций и фейков в западных СМИ. Армения имела возможность представить происходящие события в Карабахе как некий «геноцид», «изгнание» местных армян и так далее.

Следует признать, что в вопросах информационной кампании и войны в целом, Армения в данном случае имела преимущество над азербайджанской стороной, интегрируя в совершенно разные страны через свое лобби повестку, связанную с манипуляцией по тематике Карабаха. Есть еще очень важный момент, о котором следует сказать. Это тот факт, что сейчас Армения выходит из орбиты влияния России, и для США очень важно поддерживать Ереван в его начинаниях, которые отдалили бы его от России. И если это так, то США готовы даже поддерживать Армению в тех вопросах, которые исторически искажены. По этой причине другой реакции от США не стоило ожидать. В данном случае у этой позиции больше профита от даже такого неправильного формата поддержки Армении в достижении своих целей, нежели от Азербайджана. Поэтому, к сожалению, перспектив в ближайшее время нормализовать отношения между Баку и Вашингтоном я не вижу.

С другой стороны, нельзя сказать, что это враждебные отношения до уровня разрыва. Таковых абсолютно нет. Эта временная фаза предвыборной турбулентности в США, которая на мой взгляд будет спадать по мере снижения предвыборной лихорадки.

— В последнее время также в Армении усилились антироссийские настроения. Хотя власти заявляют о том, что не собираются выходить из ОДКБ, их шаги говорят об обратной тенденции. Как Вы думаете, чем чревато это для Армении?

— Я не думаю, что для Армении выход из ОДКБ будет чреват какими-то катастрофическими событиями. Какова бы не была риторика разного рода официальных лиц Армении о том, что страна в опасности и так далее, я не вижу предпосылок, которые бы грозили границам этой страны от Азербайджана или Турции. Опять-таки здесь имеет место быть именно манипуляция со стороны армянских СМИ и официальных лиц, которые уполномочены делать подобного рода заявления. Поэтому выход Армении из ОДКБ не является каким-то критическим моментом. Лично я не вижу каких-либо подтверждений тем заявлениям, которые делаются в Ереване о том, что Баку планирует оккупировать армянские земли. Или же это собирается сделать Турция.

С другой стороны, мы видим, что Армения сейчас поступательно переходит на образцы вооружений западного производства. Армянская армия в основном была вооружена российским оружием. После 44-дневной войны 2020 года Армения получила колоссальный удар по своей боеспособности из-за потерь боевой техники. Стране нужно было срочно компенсировать эти потери. Но Россия не спешила передавать Армении военную технику, чтобы полноценно компенсировать потери. И Армения поступательно стала сближаться с Индией. У Еревана сейчас есть контракты на поставку противотанковых ракетных комплексов, артиллерии, самоходных артиллерийских установок, систем залпового огня.

Кроме того, фактически в последние годы Армения стала сближаться с Францией в этом вопросе. Прежде всего речь идет о поставках бронеавтомобилей и средствах противовоздушной обороны. То есть Армения меняет номенклатуру вооружений и, следовательно, она сейчас пытается компенсировать частично те потери, которые были понесены в ходе 44-дневной войны. Поэтому выход из ОДКБ как структуры, которая не продемонстрировала какую-то эффективность за все время своего существования, ничем Армении не грозит. Даже в 2022 году во время некой миротворческой миссии в Казахстане было продемонстрировано насколько неповоротлив механизм ОДКБ. Поскольку, когда в Казахстан стали прибывать так называемые миротворцы, ситуацию в стране уже полностью контролировали местные власти. Смысл этой миссии был непонятен, а ее оперативность еще больше вызывала вопросы.

В нынешнем состоянии армии и военно-космических сил России тем более возникают вопросы по оперативности, которая явно будет отставать еще больше от показателей 2022 года. Поэтому я не вижу для Армении каких-то серьезных внутренних и внешнеполитических последствий.