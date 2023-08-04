Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы.

Как передает #, об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами.

Как отметил дипломат, важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Карабаха в рамках правового поля Азербайджана. «Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана», — добавил Гончар.

Он подчеркнул, что Россия оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора. «Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел», — указал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.