Необоснованные заявления, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2023 года на панельных дискуссиях 6-й Парижской мирной конференции, в очередной раз демонстрируют, что армянская сторона не отказывается от политических манипуляций и и искаженных интерпретаций.

Об этом передает Report со ссылкой на заявление МИД Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армяне, проживающие в Карабахском регионе Азербайджана, якобы подверглись «этнической чистке».

«Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам, и использовать созданные исторические возможности для превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества».

«Надеемся, что Армения адекватно ответит на призывы Азербайджана к нормализации отношений, подписанию мирного договора в ближайшее время», — отмечает внешнеполитическое ведомство.