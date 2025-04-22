Японский институт iQPS, который владеет пятью спутниками на орбите, будет предоставлять украинской военной разведке спутниковые геопространственные данные, среди которых — радарные снимки, выполненные с помощью спутников SAR.

Это предусматривает подписанное накануне с ГУР соглашение о сотрудничестве, пишет focus.ua.

О новых возможностях для украинской разведки рассказали аналитики проекта DeepState в своем Telegram-канале вечером 21 апреля.

В новости отмечается, что Япония согласилась предоставлять Украине важные разведывательные данные, полученные с орбиты.

«Это первый в истории шаг такого уровня сотрудничества со стороны Японии», — утверждают в DeepState.

Соглашение предусматривает интеграцию систем, которыми владеет японский институт iQPS, в платформы, которые применяет украинское Главное управление разведки. Также в тексте договоренностей есть пункт, который определяет поставки ГУР со стороны Японии SAR-данных.