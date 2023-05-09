Армения и Азербайджан достигли прогресса в некоторых вопросах, но не основополагающих. Об этом сказал журналистам в ереванском парке Победы секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

«В переговорах есть известный принцип – пока все не согласовано, ничего не согласовано. Думаю, что к этим переговорам нужно подходить с этой точки зрения… Нужно еще раз зафиксировать, что переговоры идут», — сказал Григорян.

Он напомнил, что планируется встреча на высшем уровне в Брюсселе, после чего в Кишиневе. К Пашиняну и Алиеву присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

«Попробуем проработать направление максимального сближения подходов и двигаться вперед», — сказал Григорян.

Где именно будет подписан будущий договор – в Москве или на Западе, по его словам, пока не решено. Это будет сделано там, где удастся добиться прогресса. (armeniasputnik.am)