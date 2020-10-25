Минобороны: Наша армия применяет против врага высокоточное оружие — ВИДЕО View Larger Image Азербайджанская Армия применяет высокоточное оружие против ВС Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана. Редакция| 2020-10-25T12:21:52+04:00 25 октября 2020, 12:28| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN TürkИнтервью Президента Ильхама Алиева японской газете NikkeiПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью… В рубрике «Немцы пошли на такой шаг, почему бы и армянам не пойти?» — Российский эксперт Gallery «Немцы пошли на такой шаг, почему бы и армянам не пойти?» — Российский эксперт 25 октября 2020, 13:16 Михаил Нейжмаков: Турция, по сути, и так уже влияет на подготовку переговорного процесса Gallery Михаил Нейжмаков: Турция, по сути, и так уже влияет на подготовку переговорного процесса 25 октября 2020, 11:05 Лучше бы Арутюнян попросил у Путина паспорт на другую фамилию – азербайджанский депутат Gallery Лучше бы Арутюнян попросил у Путина паспорт на другую фамилию – азербайджанский депутат 25 октября 2020, 10:16 Наша армия заняла новые позиции на ходжавендском, губадлинском и лачинском направлениях фронта Gallery Наша армия заняла новые позиции на ходжавендском, губадлинском и лачинском направлениях фронта 25 октября 2020, 09:56 Минобороны АР: Уничтожено значительное количество военной техники врага Gallery Минобороны АР: Уничтожено значительное количество военной техники врага 25 октября 2020, 09:37