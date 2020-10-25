Минобороны: Наша армия применяет против врага высокоточное оружие — ВИДЕО

Азербайджанская Армия применяет высокоточное оружие против ВС Армении.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

| 2020-10-25T12:21:52+04:00 25 октября 2020, 12:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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