Кровавая война, развязанная Россией в Украине, серьезно повлияла на рациональное и адекватное мышление не только высокопоставленных (и не очень) российских чиновников, но и дурно воздействовала на сознание простых граждан.

Не всех, конечно, но большинство из них поддержала безумную затею «императора всея Руси» Владимира Путина захватить чужие земли. А те, кто были не согласны с «линией партии и государства» либо стали изгоями, либо отдыхают в местах не столь отдаленных. Особо прытким не повезло: ныне они не смогут выступить ни за войну, ни против нее. Особняком в рядах «патриотов» стоят общественные деятели, которые заделались безумными пропагандистами.

Массовый психоз охватил почти всех. Кто-то предлагал топить украинских детей, кто-то — бомбить Лондон. Иные даже предлагали применить тактическое ядерное оружие в стране, которую относительно недавно в России считали «братской».

Однако, пожалуй, самым прискорбным фактом является то обстоятельство, что в эту политическую вакханалию влились и религиозные деятели. Причем, в этом безумстве они заняли исключительно отрицательную позицию.

То есть, со стороны российских священнослужителей не прозвучало ни одного призыва прекратить кровопролитие. Ни одного обращения, в том числе к собственному политическому руководству, обратиться ликом к миру. Наоборот, некоторые из них выступали и выступают с такими заявлениями, что слова иных апологетов войны выглядят детским лепетом.

Одним из таких «богослужителей», жаждущих крови, является никто иной, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Запах чужой (да и своей) крови настолько затуманил разум этого, с позволения сказать, священнослужителя, что его военные призывы стали попахивать расизмом и ксенофобией.

Так, на днях патриарх Кирилл призвал предоставить мигрантам российское гражданство. Вроде, богоугодное предложение, свидетельствующее о доброте и милосердии Кирилла, если бы не продолжение. Он призвал отправлять возможных «новоиспеченных российских граждан защищать новое отечество».

Как вы понимаете, под пафосной фразой «защищать новое отечество» проскальзывает мрачное «отправить на заклание амбициям Путина» гастербайтеров.

Представляете, патриарх Кирилл даже и не пытается скрывать откровенный шовинизм, который переполняет его черную душу и черствое сердце. Действительно, зачем в украинскую мясорубку бросать русских, если можно дать гражданство мигрантам из Центральной Азии, Кавказа, а потом «пустить их в расход»? Истинно «патриотичный» подход: чужих не жалко, пусть погибают хоть пачками.

Вспоминается фраза из фильма «Принц и нищий», когда герцог, видя плебейские выходки лже-Эдуарда, саркастично говорит: «И это наш король!». Думается, что и россиянам после этих слов следует задаться вопросом: «И это наш патриарх?».

Но и это еще не все. Человек, который должен нести слово Божье в массы, фактически сеет зерна религиозной нетерпимости.

Так, патриарх Кирилл утверждает, что России грозит исламизация в связи с демографическим кризисом. Кроме того, есть его напутствия православным, которые касаются «жизни с иноверцем».

Обращение прямо призывает прилагать усилия для приобщения мигрантов к культуре и вере.

«Великая Отчизна, впервые за всю ее многовековую историю, стала перед опасностью превратиться из государства православного в исламский халифат.

Впервые, как когда-то Святая София Константинопольская, мы смертельно рискуем поменять крест на наших храмах на исламский полумесяц», — отмечает Кирилл.

Фактически патриарх Кирилл призывает к латентной войне против мусульман. При этом он совершает экскурс в прошлое, пугая русских «исламизацией».

Создается впечатление, что главный российский священник не понимает, какую ахинею он несет. Мало того, он не осознает последствий провокационного заявления. А ведь его слова могут вызвать нешуточные трения не только со странами Центральной Азии, Кавказа, но и рядом других мусульманских государств, которые более или менее относятся к военной авантюре Путина.

Вряд ли, подобная глупость Кирилла придется по душе странам Ближнего Востока, Турции, Ирану. Особенно Ирану, который за весь период войны в Украине, активно поддерживал Россию в ее авантюре не только в политической, но и в военной сфере. И неисключено, что после слов Кирилла вышеотмеченные страны внесут коррективы в отношения с Россией.

Ну что же. Как говорится, услужливый дурак хуже врага. Даже если он в рясе…