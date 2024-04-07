Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина готовит конкретный ответ на террор российской армии против Харькова.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. Зеленский отметил, что находится на связи с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. «Подробно обсудили ситуацию на фронте, планирование наших дальнейших действий», — подчеркнул президент.

Кроме того, министр обороны Рустем Умеров доложил о ситуации с боеприпасами. «Делаем максимум, чтобы каждая боевая бригада имела все необходимое для защиты государства», — подчеркнул Зеленский.

«Россия ни на минуту не прекращает свой террор. Работаем, чтобы предоставить нашим людям надежную защиту. Готовим ответ для врага — очень конкретный и справедливый», — подчеркнул Зеленский.