Сам американский президент Дональд Трамп и его представители считают, что развязка в урегулировании российско-украинского военного конфликта близка.

Как пишет The New York Post со ссылкой на свои источники, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил американским чиновникам, что Киев «на 90%» согласен с мирной программой президента Трампа. Теперь вопрос в том, согласится ли на этот план Москва.

«На предстоящей неделе в Лондоне мы хотим принять решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Затем мы намерены провести переговоры с русскими и сказать: «Хорошо, вот лучшее и окончательное предложение», чтобы выяснить, на чем остановились обе стороны. И как только мы это получим, тогда будут определены следующие шаги», — отметил чиновник из команды Трампа.

При этом он подчеркнул, что в случае отсутствия согласия Москвы Трамп готов выйти из-за стола переговоров, возложив ответственность за конфликт на европейских союзников Америки.

О том же сказал и глава Госдепартамента Марко Рубио после первого раунда переговоров с европейцами и украинцами в Париже два дня назад. Причем, как пишет в пятницу портал Axios со ссылкой на европейских официальных лиц, угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса по прекращения российско-украинской войны направлены в адрес Киева, а не Москвы.

«Два европейских дипломата подтвердили слова (госсекретаря Марко) Рубио о том, что (президент США Дональд) Трамп теряет терпение и может выйти из процесса, если сделка не будет заключена в ближайшее время», — пишет портал. «Три европейских дипломата сочли, что комментарии Рубио были в основном адресованы украинцам», — говорится в материале.

Так на каких же условиях готовят американцы мир? Как заявил изданию представитель администрации Трампа, речь идет о сдаче украинских территорий «де-юре» и «де-факто».

«Де-факто» означает, что мы признаем, что русские занимают эту землю, но мы не говорим, что Украина собирается отказаться от нее навсегда. «Де-юре» означает, что мы признаем, что русские занимают эту землю, и мы никогда ее больше не увидим», — сказал The New York Post представитель администрации Трампа.

Но что-то тут не так. Можно или отнести оба эти выражения одновременно к одним и тем же территориям? Может ли быть, скажем, Крым –«де-факто» русским, но от которого Украина не отказывается и надеется вернуть ее в будущем; а «де-юре», в то же время, признается территорией РФ навсегда?

Или речь идет о разных конкретных территориях? К примеру, «де-юре» относится к Крыму, а «де-факто» к оккупированным Россией территориям других четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской?

Означает ли это, что Украина согласилась отказаться, «де-факто» ли, «де-юре» ли, не только от первых двух областей, но и даже не занятых полностью Херсонской и Запорожской?

То есть, США принуждают Украину сдать без боя Путину все вожделенные украинские земли? Только потому, что Путин взял и вписал их в российскую конституцию как свою, а Трамп решил вписать свое имя в историю как величайший миротворец, остановивший самую большую войну в Европе после Второй мировой, а заодно подзаработать миллиарды в России?

Даже уже проигравшая войну фашистская Германия защищалась до конца и пала только после того, как союзническая армия вошла в Берлин. А Трамп предлагает Украине отдать агрессору все затребованные территории за просто так. Ничего взамен. А ведь он обещал Украине «справедливый мир»…

Что получает Украина? Ну да, мир. Мир без гарантий безопасности, без членства в НАТО, без дальнейшей американской поддержки, о чем Трамп уже заявил вчера, возможно даже с заявленными ранее условиями демобилизации, демилитаризации, денационализации и прочими «де».

За что же воевали тогда украинцы более трех лет кровопролитной, жесточайшей войны, почему принесли столько жертв? Сдать территории без боя можно было бы и в первый день нашествия.

А что же предлагают американцы России, чтобы усадить ее за стол переговоров? Оказывается, отмечает издание, «пряником» от специального посланника президента США Стива Уиткоффа будет обещание ослабления санкций и, возможно, размораживания конфискованных активов. Ну а вывод из изоляции, дружбу, обещание помощи в развитии экономики и инвестиций Путин от Трампа получил давно.

Но что будет, если Путин откажется? Ах да, Трамп просто «умоет руки», у него, как сказал Рубио, других дел невпроворот. При этом он продолжит сотрудничать с Путиным, а ненавистному Зеленскому перестанет давать помощь. И останется Украине надеяться лишь на европейцев, у которых денег много, и они их не жалеют, но оружия у них мало. А Трамп из вредности даже продавать Украине его не хочет…