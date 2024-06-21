Эта короткая новость говорит об очень многом. В рамках визита в Вильнюс 20 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился со Светланой Тихановской. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. Обратите внимание на то, где произошла эта встреча. Это произошло в Литве. Которая не признает действующего президента Беларуси законно избранным главой государства, называя президентом РБ именно Светлану Тихановскую.

Но это еще не все. Литва поддержит Армению на пути в Европу. Об этом написал в своем микроблоге в Х министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. «Литва первой признала независимость Армении, и мы рады помочь ей в трудных, но важных шагах, которые они предпринимают на пути в Европу», — отметил Ландсбергис. Он отметил, что в ходе встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заверил последнего в том, что Литва поделится с РА своим опытом по части ориентации на Европу и поддержит Ереван в данном процессе.

И тут имеет смысл напомнить недавнее громкое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Я заявляю, что никогда не посещу Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко, с этого момента ни один официальный представитель Армении не посетит Беларусь», — изрек Никол Воваевич, обидевшийся на посещение президентом Беларуси Александром Лукашенко освобожденной от армянской оккупации Шуши.

Правда тут стоит напомнить, что в реальности не по-союзнически поступила именно Армения. Да, она по-прежнему входит и в ОДКБ, и в ТС и ЕАЭС. Так вот несмотря на все это, в марте текущего года с Тихановской встретился спикер парламента Армении Ален Симонян. Произошло это на полях Евронеста в Европарламенте. В ходе той беседы Тихановская выразила надежду на более тесное сотрудничество между Арменией и Беларусью.

Кроме того, Тихановская высказала слова солидарности, а также поблагодарила за решение премьер-министра Никола Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск в ноябре прошлого года. «У меня была отличная встреча с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Я надеюсь на расширение сотрудничества и партнерства как на парламентском, так и на общественном уровне. Я выразила свою поддержку усилиям по тесному сотрудничеству с Национальным собранием Армении», — написала тогда Тихановская в X.

Естественно, действия Симоняна носили откровенно провокационный характер. Соответственно, истерика Никола Пашиняна была напускной. Он искал лишь формальный повод для того, чтобы разорвать отношения с РБ. Явно по приказу своих кураторов из стран Запада. Тех самых, которые опекают Тихановскую, пытаясь создавать ей нужный имидж. В любом случае, показательна была реакция советника-посланника посольства Беларуси в России Александра Шпаковского.

«Выбор партнеров и союзников является суверенным делом официального Минска и в этом случае подход «или-или» является для нас неприемлемым. Мы взаимодействовали и будем взаимодействовать с братским Азербайджаном во всех сферах, включая военно-техническую», написал он своем Telegram-канале. В ответ, как видим, официальный Ереван решил развивать отношения со … Светланой Тихановской.

Которая большую часть жизни не имела отношения к политике. Ее муж, предприниматель и популярный в Белоруссии блогер Сергей Тихановский, собирался баллотироваться на президентских выборах 2020 года и выступал как жесткий критик действующей власти в своей стране. Белорусский ЦИК отказался регистрировать Тихановского, как и нескольких других оппозиционных кандидатов в президенты. Тогда для участия в выборах была выдвинута Светлана Тихановская, и ее зарегистрировали, она стала единым кандидатом от оппозиции.

По итогам прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, согласно официальным данным белорусского ЦИК, Тихановская набрала чуть больше 10% голосов и заняла второе место. С этими данными , естественно, не согласилась оппозиция. Признавать свое поражение ей было явно не с руки. Куда интереснее изображать из себя «оппозицию в изгнании». Как это сделала и С.Тихановская.

Она практически сразу после президентских выборов в РБ в 2009 году вместе с двумя своими детьми оказалась за границей – в Литве. 11 августа 2009 года было опубликовано ее видеообращение, в котором она говорила, что «народ Белоруссии сделал свой выбор» и призывала людей не выходить на улицу. По сути, это было предательство тех, кто ей поверил.

Но именно на такую персону сделал ставку Запад. Абсолютно ничем не примечательная, долго мучавшаяся с ответом на вопрос о том, чьим является оккупированный Россией Крым, Тихановская была удостоена американской премии Свободы имени Джона Маккейна и премии «За свободу мысли» имени Сахарова, которую вручает Европарламент. Тот самый, который всегда был, есть и будет настроен откровенно антиазербайджански. Что радует руководство РА, от которого впору ждать отчетов о росте товарооборота между Арменией и Светланой Тихановской.