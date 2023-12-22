Страны-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) могут отправить свои войска в Украину. Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил находящийся под арестом экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на Украине. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — заявил Саакашвили.

Саакашвили добавил, что если НАТО вмешается в конфликт, то боевые действия закончатся в кротчайшие сроки.