Власти Франции допускают отправку своих военнослужащих в Украину для укрепления противовоздушной обороны, обучения украинской армии, а также защиты границ, заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь на слушаниях в сенате.

По его словам, никто из представителей французской власти не может смириться с перспективой победы России в Украине, особенно в свете того, что позиция Москвы ужесточилась по отношению к Парижу. «Реальность такова, что Россия представляет собой прямую и непосредственную угрозу Франции во всех отношениях», — подчеркнул Атталь.

При этом он отметил, что у Парижа пока нет конкретных планов по отправке военных в Украину. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об этом, только допустил такую возможность, поскольку в начале войны Париж помогал Киеву исключительно «спальными мешками и биноклями», но потом расширил помощь до новейшего вооружения.

Также на слушаниях в сенате выступил государственный секретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро. Он заявил, что украинская армия сражается в том числе и за безопасность Евросоюза и Франции, поскольку в случае поражения Киева линия фронта неизбежно сдвинется западнее. «Когда горит дом соседа и огонь грозит распространиться, мы не стоим сложа руки, мы встаем и реагируем», — заключил Барро.

Дискуссия по поводу отправки западных военных для поддержки Украины возникла после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который отметил, что в будущем нельзя исключать участия солдат стран НАТО в конфликте.

Многие европейские коллеги Макрона выступили против ввода западных войск в Украину. Такие заявления сделали в Германии, Италии, Польше, Швеции и Венгрии. Также исключили отправку войск в зону конфликта США и НАТО. (moscowtimes.ru)