При отправке в Украину французских войск российская сторона примет ответные меры и не только в политической плоскости.

Как передает #, об этом заявил в глава первого европейского департамента внешнеполитического ведомства России Артем Студенников.

«Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — сказал руководитель департамента в интервью РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнул, что «все более воинственная риторика» французского лидера Эммануэля Макрона не находит широкой поддержки у союзников по Евросоюзу и даже вызывает отторжение у большинства французов. Однако Москва все равно серьезно относиться к заявлениям Парижа.