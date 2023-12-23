Российским мусульманам разрешили использовать криптовалюту с некоторыми ограничениями. Об этом заявил зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, его слова приводит лента.ру.

На заключительном в 2023 году заседании богословы, эксперты по исламскому праву и ученые России, Германии, Турции и ряда арабских стран рассматривали вопросы использования банкинга, семейного права, блокчейна и криптовалют с точки зрения мусульманского права.

«Совет улемов поддерживает развитие интернет-технологий, ведущее к улучшению качества жизни людей. В принятой работой заседания фетве проговариваются вопросы о разрешенности оборота и инвестирования в криптовалюту при соблюдении ряда требований. Например, когда криптовалюту можно отнести к товару, валюте или финансовому активу. Если не соблюдается хотя бы одно из требований, приводимых в фетве, то Совет рекомендует воздержаться от каких-либо операций с криптовалютой», — пояснил Аляутдинов.