В Турции вводят санкции в отношении судов, прибывающих в страну из портов Крыма. Об этом сообщил министр транспорта Турции Абдюлькадир Уралоглу в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины, передает турецкий канал NTV.

Он отметил, что из-за технических проблем властям сложно бывает определить точное место отправления судов.

«Поскольку уходящие оттуда (из Крыма) корабли часто отключают систему автоматического распознавания, мы можем не знать точно, откуда они приходят. Я хочу, чтобы вы знали: когда мы делаем выводы, мы также налагаем санкции, такие как отправка их обратно и наложение серьезных штрафов», — сказал министр.

Накануне глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил намерение Анкары соблюдать положения Конвенции Монтре относительно прохода военных кораблей через Черное море. Это заявление поступило после замечаний России и заявлений США о возможном изменении правил судоходства в регионе. Глава российского МИДа Сергей Лавров высказал сомнения в возможности убедить Турцию изменить свою позицию.(gazeta.ru)