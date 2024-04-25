Евросоюз может ввести санкции против судов, доставляющих военную технику из Северной Кореи в Россию, рассказали Reuters источники в Брюсселе.

По их словам, соответствующее предложение включат в 14-й пакет санкций против России за войну в Украине. На данный момент Еврокомиссия завершает работу над новыми ограничительными мерами, которые страны ЕС начнут обсуждать в конце апреля, подчеркнули собеседники агентства.

До этого западные страны обвинили Северную Корею в поставках в Россию оружия, включая баллистические ракеты и боеприпасы. В феврале этого года США заявили, что КНДР с сентября 2023-го отправила в Россию более 10 тыс. контейнеров с боеприпасами и связанными с ними материалами.

Москва и Пхеньян официально отвергали обвинения США по поводу поставок северокорейских ракет и других боеприпасов в Россию. «У нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и нет планов делать это в будущем», — утверждало минобороны КНДР.

Помимо судов с военной техникой из КНДР, под санкции могут попасть танкеры «теневого флота», которые перевозят нефть из России, нарушая потолок цен, отметили источники Reuters. Кроме того, под санкции попадут 40 российских компаний, закупающих оборудование для вооруженных сил, а также компании третьих стран, продающие России электронику, полупроводники и чипы военного назначения.

По данным Bloomberg, под ограничения могут попасть компании из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга. При этом в отношении некоторых из них ранее уже были введения ограничения со стороны США. В ЕС считают, что эти фирмы поставили в Россию технологии, связанные с навигационными системами для ракет, антенны европейского производства, а также компоненты, используемые в военной компьютерной технике. Большая часть оборудования была произведена либо в ЕС, либо в США, уточнил Bloomberg.

В начале апреля исполнительный заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что 14-й пакет ограничительных мер ЕС против России «должен быть принят весной». Предыдущий, 13-й пакет санкций ЕС ввел 23 февраля. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, а также 27 иностранных организаций, которые «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России». (moscowtimes.ru)