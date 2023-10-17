Вот уже несколько дней ведущие российские издания распространяют информацию о действовавшей в Санкт-Петербурге банде, состоявшей из азербайджанцев, которые держали в страхе местных жителей, нападая на прохожих, безжалостно их избивая, портя городское имущество и создавая аварийные ситуации на дорогах. Видеокадры своих противоправных действия злоумышленники выкладывали в социальные сети, называя себе «азербайджанской мафией».

В связи с этим председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского регионального управления СКР возбудить уголовное дело в отношении группы выходцев из Азербайджана.

Примечательно, что правоохранительные органы узнали о злоумышленниках от скандально известного российского националиста Владислава Позднякова, который некогда выдумал свое задержание азербайджанскими пограничниками и свое убийство в Стамбуле. Он также известен разжиганием ненависти к женщинам, представителям других национальностей и рас и членам ЛГБТ-сообщества.

А так сами правоохранительные органы даже и не знали о нападениях на жителей Санкт-Петербурга. Видимо сводку криминальных событий не составляли. И только после того, как одиозный Позняков сообщил об этом, правоохранители сразу приступили к выполнению своей работы по защите общественного порядка.

Комментируя данную ситуация # вице-президент Союза азербайджанцев России Эльнур Гусейнов отметил, что азербайджанская диаспора всегда осуждала подобные случаи.

«Мы решительно осуждаем такие явления, это недопустимо. У преступников нет ни национальной, ни религиозной принадлежности. Со своей стороны, мы выйдем на родителей этих подростков, чтобы выявить причины подобного. Мы постоянно ведем работу с молодежью и от подобных моментов никто не застрахован. Мы призываем всех представителей азербайджанской диаспоры, в частности молодежь, не заниматься противозаконными действиями. Уважительно относится к представителям иной нации, уважать их культуру и язык, развивать свою национальную идентичность, не противопоставляя ее иной нации. Мы сообща работаем с правоохранительными органами для недопущения подобных негативных явлений», — заявил он.

По его словам, ни для кого не секрет, что в России существуют силы, жаждущие внести разлад в отношения с Азербайджаном, совершающие провокации против граждан России азербайджанского происхождения.

«Когда происходят бытовые инциденты с участием азербайджанцев, российские СМИ охотно распространяют эту информацию. Недавно в Краснодарское крае была крупная стычка армян с русским населением, но российские СМИ обошли молчанием это событие. Невольно на ум приходит мысль, что кто-то заинтересован в формировании в общественном мнении российского общества негативного образа азербайджанцев», — заявил Э.Гусейнов.

В свою очередь, член молодежного крыла общественной организации Союза Азербайджанцев Ленинградской области Аскархан Гусейнов отметил, что безусловно, все подобные события осуждаются со стороны азербайджанской диаспоры.

«Мы живем в культурной столице России – Санкт-Петербурге, и, конечно, такие случаи недопустимы. На территории России проживают представители более 190 национальностей, в том числе и азербайджанцы. Все мы являемся гражданами РФ, живем бок о бок в мультикультуральной, многоконфессиональной стране сотни лет, и было бы нехорошо в корыстных помыслах выделять ту или иную национальность в плохом свете, массово выкладывать в интернет информацию под разными избирательно выбранными заголовками. Готов точно сказать, что такого рода вопросы держатся всегда на особом контроле и подлежат подробному изучению. Факт случившегося никак не оправдывает деятельность юных злоумышленников», — отметил он.

От себя добавим, что информационная атака российских СМИ совпала с поездкой президента Ильхама Алиев в Ханкенди и поднятием там государственного флага Азербайджана. И вместо новостей про это событие российские СМИ стали распространять информацию об «азербайджанской мафии». Является ли это случайным совпадением, особенно на фоне того, что российское издание «Росбалт» отмечает, что «коренные жители Санкт-Петербурга просто боятся гнева азербайджанской диаспоры»? Полагаю, что ответ на этот вопрос известен.