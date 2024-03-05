Тема бродячих собак, несмотря на все позитивные изменения и еще более радужные ожидания, все еще остается весьма актуальной в Баку. Жители Баку и окрестных поселков жалуются на увеличение популяции бродячих собак, а также участившиеся нападения животных на людей. Так, 3 марта в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов о нападении собаки на девятилетнего мальчика в поселке Гобу.

На теле ребенка врачи зафиксировали многочисленные рваные раны. Он был госпитализирован в Клинический медицинский центр и прооперирован. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии, и его состояние оценивается как тяжелое.

Подобные случаи довольно часто повторяются. К примеру, жители поселка Масазыр жалуются на то, что этот населенный пункт оказался во власти бродячих собак. То же самое можно сказать и о городе Хырдалан. Как видно из приведенных видеокадров бродячие собаки среди бела дня спокойно разгуливают по оживленным улицам города, создавая опасность для прохожих. А в темное время суток эти собаки, рыскающие в поисках пищи среди мусорных баков, наводят ужас на жителей города.

Дело в том, что коммунальные службы не могут справиться с проблемой мусора в стремительно растущем городе. Стоит очистить мусорные баки как через несколько часов они снова оказываются переполненными. Как раз это и привлекает бродячих собак. Как видим, одна проблема порождает другую.

Мусор привлекает собак, которые собираются в стаи, и под конец животные начинают охранять территорию, которую считают своей. И это естественное для бездомных собак поведение часто становится причиной нападения на людей.

Помимо этого, бродячие собаки представляют собой источник возбудителей болезней, общих для человека и животных. Чаще всего заражение происходит при контакте больных животных или носителей со здоровыми, в этом плане наибольшую опасность представляют массовые скопления собак. Однако вирусы могут передаваться не только при непосредственном контакте, но и опосредованно: воздух, воду, предметы ухода, обувь и одежду человека. Наиболее опасным заболеванием, переносимым собаками, является бешенство.

Бродячие собаки, свободно перемещающиеся по территории поселений, в большей степени подвержены нападению на них диких животных (переносчиков заболевания бешенством), тем самым представляя угрозу дальнейшего распространения болезни.

Хотя могут найтись читатели, которые, заявят о том, что они вовсе не считают поднятую проблему опасной, утверждая, что бедные животные не виноваты, их нужно подкармливать и не дразнить, и тогда люди будут в безопасности. Но вместе с тем, другие читатели могут заявить о том, что бродячие собаки создают реальную опасность жизни и здоровью людей.

Пока стаи бродячих собак разгуливают по местности, люди не будут чувствовать себя в безопасности, опасаясь за себя и близких. В любом случае на территории Абшеронского района, куда входят поселок Масазыр и город Хырдалан, планируется открыть Центр заботы о бездомных животных. Но пока данный Центр не открылся местным жителям грозит опасность и последний случай в поселке Гобу подтверждает это.