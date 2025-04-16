Власти обнародовали обширный массив материалов, связанных со смертью Джина Хэкмена и Бетси Аракавы. Среди документов — подробный отчёт расследования, в котором содержатся последние электронные письма, телефонные звонки и интернет-запросы Аракавы, свидетельствующие, что она искала информацию о похожих на грипп симптомах и дыхательных техниках. А на территории поместья супругов были обнаружены крысиные гнёзда и мёртвые грызуны, которые, скорее всего, и стали причиной смерти женщины.

Аракава скончалась в феврале от хантавирусного лeгочного синдрома (HPS) — редкого заболевания, переносимого грызунами. По предварительным данным, Хэкмен умер примерно через неделю от сердечного заболевания с осложнениями, вызванными болезнью Альцгеймера.

Частично мумифицированные останки 95-летнего Хэкмена и 65-летней Аракавы были найдены в их доме в Санта-Фе 26 февраля.

Согласно опубликованному отчёту расследования, анализ компьютера Аракавы показал, что с 8 по 12 февраля она активно искала в интернете информацию о медицинских состояниях, схожих с COVID-19 и гриппом. Среди запросов были вопросы о том, может ли коронавирус вызывать головокружение или носовое кровотечение.

В одном из писем своему массажисту Аракава упоминала, что 11 февраля Хэкмен проснулся с симптомами, похожими на грипп или простуду, но результат теста на COVID-19 был отрицательным. Она отметила, что перенесёт сеанс массажа на следующий день «из соображений предосторожности».

Согласно данным кардиостимулятора Хэкмена, 18 февраля у него была зафиксирована аномальная сердечная аритмия — вероятно, именно в этот день он и скончался.

При экологической экспертизе участка, проведённой специалистами департамента здравоохранения штата, были обнаружены крысиные экскременты в нескольких хозяйственных постройках, а также установленные ловушки для грызунов. На территории находились гнёзда и мёртвые крысы, однако признаков активности грызунов внутри жилого дома выявлено не было.