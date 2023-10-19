На российского блогера и певца Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Как сообщает Telegram-канал Mash, местные избили его под антироссийские лозунги после того, как он заглянул в открытое окно на первом этаже дома.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как Милохин дал интервью Мадонне Мур, в котором рассказал, как сильно скучает по родине. Так, после разговора с журналисткой он зашел в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу.

Позже он решил заглянуть в приоткрытое окошко одного из домов. Это не понравилось хозяину дома. Он сразу же выскочил и начал избивать Милохина.

Кроме того, мужчина резко попросил его уехать из страны. Также он вспомнил 2008 год, когда россияне массово ездили в Грузию. Стоит отметить, что в инцидент вмешались еще несколько человек. Вскоре на них обратили внимание другие местные жители. Они быстро разняли мужчин.

Известно, что Милохин не писал заявление в полицию. После случившегося он уехал из Грузии в Дубай.