«Снова тотальные ракетные удары по Украине. Луцк, Харьков, Житомир, Ривне. Каждый день все больше ракет. Мариуполь под ковровыми бомбардировками. У россиян больше нет языка, гуманизма, цивилизованности. Только ракеты, бомбы и попытки стереть с лица земли Украину. Европе это точно нравится?» – заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, сообщает Укринформ.

Как сообщал Укринформ, 26 марта россия выпустила по территории Украины по меньшей мере 70 ракет: 52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 – с территории беларуси. Восемь из них долетели до целей, в частности были поражены нефтебазы в Дубно и Львове.