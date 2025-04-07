Недолго музыка играла. Итак, 30 марта издание The Economist написало, что выборы в Украине могут быть проведены уже в июле, а президент Владимир Зеленский якобы уже созвал совещание по этому вопросу. По информации издания, украинский лидер созвал совещание, чтобы поручить команде организовать голосование после полного прекращения огня.

Источники в правительстве Украины утверждали, что первое подтверждение этой информации может появиться 5 мая, когда должно состояться парламентское голосование о продлении военного положения, срок которого истекает 8 мая. Известно, что отмена военного положения является обязательным первым этапом для проведения выборов. При этом подчеркивалось, что источники расходятся во мнениях относительно точной даты, но большинство считают, что Зеленский планирует их провести летом.

«Закон требует не менее 60 дней для проведения предвыборной кампании, поэтому самая ранняя возможность — начало июля. Но некоторые источники утверждают, что кампания продлится три месяца: именно столько времени избирательные органы сообщили парламенту, что им нужно для восстановления списков избирателей в разгар войны», — добавили тогда в The Economist.

В ответ в Офисе президента Украины заявили, что в статье издания The Economist о том, что Владимир Зеленский готовится идти на второй срок на президентских выборах в июле, содержится ложная информация. Несколько источников издания ВВС Украина в правительстве и ОП указали, что материал издания содержит фейковую или манипулятивную информацию. Там заверили, что совещания о выборах в июле, описанного в статье, у Зеленского не проводили.

«Прежде всего, не было такого совещания (по поводу проведения выборов в июле. — ред.) и не было такого поручения (команде организовывать выборы. — ред.)», — рассказал источник в команде украинского президента. Отмечалось, что сейчас главный вопрос — достижение мира, и говорить, что уже идет подготовка выборов — совсем некорректно. В свою очередь собеседник в команде Петра Порошенко, о котором пишет издание, согласился, что шансов на окончание войны и быстрые выборы сейчас практически нет.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко в интервью изданию Украинская правда отметил , что, согласно действующему законодательству, Верховная Рада должна принять решение о назначении президентских выборов в течение месяца после окончания военного положения. Казалось бы, все — тему можно закрывать, Но, все оказалось не так просто и однозначно.

Президент Украины Владимир Зеленский должен идти на свой второй срок. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала FREEДОМ. «Он глубоко внутри войны и понимает, как из неё выходить. Моя позиция остаётся неизменной — Зеленский должен идти на второй срок», — сказал Подоляк. Дальше больше. По словам Подоляка, Зеленский уже доказал свою эффективность во внешней политике и сможет обеспечить консолидацию партнёрской поддержки для восстановления страны после войны.

«У него есть все шансы на победу», — добавил Подоляк.

Что это, как не прямая предвыборная агитация, как не прославление действующего президента Украины? Того самого, который, по мнению огромного числа украинских экспертов, провалил подготовку к полномасштабному российскому вторжению. Того, который открыто заявлял, что ему важнее выделять деньги на дороги, а не на армию. Того, который не прислушался к многочисленным предупреждениям стран-союзников о неизбежности российского вторжения.

Того, кто обещал гражданам своей страны членство в НАТО и выход на государственные границы 1991 года, а теперь признает невозможность всего этого. Того, при ком Украина понесла большие территориальные потери, а коррупционные скандалы в Минобороны, где речь идет о десятках миллиардов гривен, стали привычными новостями. И вот, мы слышим от Подоляка, что именно Зеленский имеет все шансы на победу на новых президентских выборах.

Тех самых, о которых написало издание The Economist и которые отчаянно отрицали в Офисе президента Украины. Зачем, если действительно нет подготовки к новым выборам президента, советнику главы ОПУ озвучивать такой панегирик в адрес Зеленского, говоря о его высоких шансах на победу в этих самых выборах?! Тут, кстати, впору напомнить, что Михаил Подоляк – бывший пиарщик депутата Партии регионов «Юры Енакиевского». Подоляк, помнится, в свое время и по пенькам в Межигорье в резиденции у Януковича прыгал.

И вот он сейчас- рупор ОПУ. Который, по сути, подтвердил, что в реальности подготовка к выборам президента Украины со стороны Владимира Зеленского и его команды идет. Проще говоря, Подоляк подставил Зеленского и весь Офис президента Украины. Получается, что вопрос лишь в том, когда эти выборы состоятся. Но тут уже все зависит только от президента России Владимира Путина, который явно не намерен останавливаться, планируя захватить как можно больше украинских территорий. И задачу эту ему явно упрощает нынешнее руководство США, действия которого, что парадоксально, дают возможность лояльным к украинской власти СМИ, политологам валить все именно на Соединенные Штаты, дабы скрыть провалы руководства страны. И это, на коротком промежутке времени, работает, рейтинг Зеленского в условиях такого рода безостановочной пропаганды, действительно работает. А вот в случае остановки войны, когда начнется «разбор полетов», все может сильно измениться.