Пошел уже третий год с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он может стать самым трудным для президента Украины Владимира Зеленского, перед которым стоит очень сложная задача. Как пишет The Guardian, украинское общество истощено войной, а международная поддержка раскалывается. Последнее приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте. При этом большинство украинцев не желают поддерживать идею мирного соглашения, поскольку существует мало механизмов, чтобы заставить Россию его соблюдать.

Договоренности могут просто стать для агрессора временем для пополнения сил и подготовки для нового удара. «Первый год был просто выживанием, полным выживанием… Второй год был стойкостью, сопротивлением… Третий год будет решающим. Это год вызовов как внутренних, так и внешних», — отметил Зеленский на пресс-конференции. И это правильный вывод. На президента Украины будут давить отовсюду, и ничего иного ожидать не стоило.

Потому, что Россия не желает отказываться от планов по захвату новых украинских территорий. Особенно, после того, как была захвачена Авдеевка. Вот и в понедельник пришло сообщение о том, что украинские Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Дмитрий Лиховий. По его словам, отход от села Ласточкино был необходим, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника.

Тем временем, депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Александра Устинова заявила, что после Авдеевки ВСУ ждёт потеря Купянска и Харькова. «Если этим летом не будет дополнительной военной помощи — у нас будут большие проблемы», — добавила она. Это заявление уже активно раскритиковали многие украинские военные эксперты. По их мнению, ситуация далеко не столь критична. Но тем временем, генерал бундесвера Кристиан Фройдинг, который возглавляет штаб Украины в Министерстве обороны с начала войны и является главным закупщиком Германии, говорит об артиллерийских боеприпасах с нотками отчаяния, когда речь идёт о поставках оружия Киеву.

Как пишет Der Spiegel, в течение нескольких месяцев он был занят только одной темой: «Мы пытаемся закупать боеприпасы по всему миру». Перед правительствами европейских стран встал экзистенциальный вопрос: в состоянии ли они сами закупить необходимое оборонное оборудование без участия США? «В Министерстве обороны в Берлине каждый день ломают голову над новыми идеями о том, где ещё можно найти боеприпасы. Время работает против Европы: по данным спецслужб, украинские запасы будут исчерпаны не позднее июня, а возможно и раньше», — сказано в материале Der Spiegel.

Есть и еще одна большая проблема. Речь идет о людских потерях Украины. «Каждый человек – это большие потери для нас. 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, или 150 тысяч, как лжет Путин. Но каждая потеря – это большая потеря для нас. Россиян – погибло 180 тысяч. Всего потерь погибших и раненых в РФ – до 500 в сумме с ранеными. Украинцев – 31 тысяча. Я не скажу сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько ушло с поля боя», – сказал Зеленский на пресс-конференции.

Но, как пишет The New York Times, независимый анализ этому заявлению дать не удалось. При этом, в США еще прошлым летом оценивали цифру потерь украинской армии гораздо большей. В частности, по данным Вашингтона, на тот момент было убито около 70 тысяч украинцев и 100-120 тыс. было ранено. Обнародование такого рода информации, ставящей под сомнение заявление президента Украины, является тревожным сигналом.

Ведь получается, что американская сторона, посредством влиятельного СМИ, намекает на то, что глава украинского государства скрывает от своих сограждан правду, сознательно занижая цифру потерь в войне. Да, ровно то же самое делает и российская сторона, но это никогда и никого не удивляло. А вот то, что The New York Times вышла с опровержением информации Зеленского — это уже очень тревожный сигнал. Он демонстрирует, что кредит доверия к руководству Украины со стороны США, а также иных союзников страны, два года отражающей нападение второй армии мира, постепенно исчерпывается. Как бы в Киеве не пытались утверждать обратное. А это — опасный сигнал, доказывающий правоту выводов The Guardian о том, что нынешний год может стать самым трудным для президента Украины Владимира Зеленского.