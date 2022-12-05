Британская деловая газета Financial Times назвала президента Украины Владимира Зеленского человеком года. Большой материал о нем размещен на сайте издания.

В публикации говорится, что многие украинцы до начала вторжения России «списывали Зеленского со счетов, считая его дилетантом, который не способен справиться с ответственностью высокой должности».

«Но 44-летний политик завоевал себе место в истории, выдающимся образом продемонстрировав лидерские качества и стойкость», — сказано в материале издания.

Журналисты FT обосновали свой выбор тем, что Зеленский, по их мнению, стал «символом глобального противостояния либеральных демократий и авторитаризма».

Газета сравнила его с Уинстоном Черчиллем, возглавлявшим правительство Великобритании в военный период 1940–1945 годов, и с 1951 по 1955 год. При этом авторы материала пишут, что по завершении конфликта Зеленского, как и Черчилля, может ждать провал на выборах.

Издание отмечает, что итоги президентства Зеленского до начала спецоперации «неоднозначны», а после окончания ему придется ответить на вопросы о том, почему страна не была в нужной степени готова к противостоянию.

Сам Зеленский отверг призывы к переговорам с Российской Федерацией. Издание пишет о вероятном расхождении интересов между Украиной и ее партнерами, которые беспокоятся насчет дальнейшей эскалации и якобы присутствующей угрозой применения Россией ядерного оружия в случае попыток Киева вернуть Крым.