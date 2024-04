Представляем читателям # интервью с президентом OGAE-Азербайджан, экспертом европейского песенного конкурса «Евровидение» Фаризом Гасымлы:

— Прокомментируйте результаты OGAE- Азербайджан, которые были представлены пару дней назад и дайте им свою оценку…

— Традиционно, приблизительно за месяц до старта конкурса «Евровидение» официальное сообщество фанов конкурса — OGAE проводит так называемый OGAE Poll-опрос, в результате которого каждый национальный фан-клуб выявляет свою горячую десятку песен текущего года, и на основании этих данных составляется всеобщий рейтинг «Евровидения» всех официальных OGAE-клубов. На данный момент их – 42. В этом году OGAE — Азербайджан выстроил свою горячую десятку «Евровидения» следующим образом: 1 балл — Греция, 2 балла — Швеция, 3 балла — Литва, 4 балла — Израиль, 5 баллов — Норвегия, 6 баллов — Хорватия, 7 баллов — Италия, 8 баллов — Великобритания, 10 баллов — Швейцария и 12 баллов – Бельгия. Хорошо известное правило «Евровидения» невозможности голосовать за свою страну также действует и в OGAE-голосовании. На данный момент проголосовали уже 26 стран, то есть осталось около одной трети. К сожалению, Азербайджан пока что получил только один балл – от OGAE Турция. Однако, вкус у фанов достаточно специфический, хотя случается, что победитель OGAE рейтинга совпадает с конечным результатом конкурса, однако этого не скажешь о других результатах, и влияния на голосование самого конкурса такой опрос не имеет.

— Почему, на ваш взгляд, у конкурсантов из Азербайджана в этом году столь низкий рейтинг среди букмекеров?

— Здесь нужно учитывать, что текущие позиции не принимают во внимание стейджинг, на который у нас в этом году брошены огромные силы и надежды. Уже на следующей неделе начнутся первые репетиции и я очень рассчитываю, что рейтинги изменятся в нашу пользу.

— Кто лидирует в рейтинге OGAE на данный момент?

— На данный момент лидеры рейтинга OGAE – Италия, Хорватия, Швейцария.

— Вы практичкски всегда попадаете в цель в своих личных прогнозах. Как вы думаете, куда отправится «Евровидение»-2025?

— Благодарю. Но отмечу, что в последнее время все сложнее и сложнее предугадывать результаты конкурса, что в главную очередь связанно с возросшей политизированностью «Евровидения» и постоянными изменениями правил голосования. На мой взгляд, на победу или как минимум в топ 3 метит Швейцария.

— Назовите ваш топ — 3.

— Чтобы не быть предвзятым, исключу свою страну — Азербайджан. Мой топ 3: Норвегия, Швейцария и Бельгия.

— Давайте разберем наших участников — Фахри и Илькина. Ребята хороши собой, харизматичны. В нашей конкурсной песне звучит мугам. Как вы оцениваете шансы ребят?

— Фахри Исмайлов и Илькин Довлатов – очень талантливые, молодые ребята, действительно – хороши собой. Фахри – победитель нашего национального отбора, автор всех песен, которые он исполняет. Илькин также участвовал в национальном отборе в составе трио, и несмотря на то, что в том составе он не смог победить, его пригласили присоединиться к песне Фахри, чтобы спеть почетную мугамную часть, — на мой взгляд невероятно удачная идея!

— Что вы можете сказать о нашей конкурсной песне — Özünlə apar?

— Впервые название нашей песни на Евровидении звучит на азербайджанском языке, впервые полноценно использован азербайджанский язык – припев полностью звучит на родном языке! На мой взгляд очень хорошая композиция о поиске и нахождении сил и надежды через любовь. Любовь помогает людям бороться с темными мыслями. Мугам дополняет тему песни, придает ей уникальность и неповторимость. Весь проект местного производства, осмелюсь сказать, что это самая азербайджанская заявка за всю историю нашего участия на конкурсе. У нас отличные шансы пройти в финал и занять достойное место!

— Мугам уже звучал на сцене Евровидения. Как по-вашему принимает эту музыку европейская аудитория конкурса?

— Да, все верно, мугам звучал дважды за наши уже 17 лет участия в конкурсе «Евровидение». Впервые аудитория услышала мугам на «Евровидении» в дебютный, 2008 год в песне Day after Day, во второй раз в 2012 году, когда конкурс проходил в Баку, в песне When the music dies. Иностранцы относятся к нашему мугаму с большим интересом – он самобытен, он сложен, он философский — это, на мой взгляд, главные факторы успеха этой музыки. Я очень рад, что в этом году мы снова услышим мугам на сцене Евровидения!

— Ваше самое большое разочарование евроконкурса за последнее время и, напротив, что считаете самым большим достижением за этот же промежуток времени?

— Самое большое разочарование – еще еще более усилившаяся политизированность и отстранение жюри в голосовании на полуфиналах, а достижение – возросшие масштабность и глобализированность конкурса. Копирайты конкурса стали приобретаться на других континентах, группа «Манескин» достигла успеха в мире, и в частности в США, после победы. В какой-то мере достижением также считаю, что несмотря на повышенную предвзятость конкурса в последнее время, в прошлом году выиграли все-таки объективные лидеры профессионального и популярного голосования – мой вечный фаворит Лорин (1 место) и Käärijä (2 место).

— Чего ждать от Мальме?

— Евровидение 2024 пройдет в Швеции в год 50-летия победы группы «АББА» на том же конкурсе. От Мальме мы ждем сцену, оснащенную на самом современном уровне и современную телевизионную картинку, но не стоит ждать размах и гостеприимства Баку.