Страны Евросоюза в случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа намерены убедить его дальше обеспечивать Киев оружием и попытаться отговорить от односторонней сделки с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Об этом пишет Politico.

«Среди европейских дипломатов существует широкое согласие относительно немедленных шагов, которые им необходимо предпринять после победы Трампа: а именно, убедить его обеспечить отправку некоторого количества вооружений в Украину в будущем, тем самым выиграв у Европы время для перевооружения как Киева, так и ее самой, и убедить его не заключать одностороннюю сделку с Путиным (по Украине)», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в новых геополитических реалиях Трамп «вероятно, захочет избавиться от раздражения, которое вызывает Украина».

До этого Wall Street Journal писала, что Трамп, будучи президентом США (2017-2021 гг.), неоднократно критиковал Украину за коррупцию и признавал, что эта страна является частью России.

По данным издания, на встречах в Белом доме и в переговорах с иностранными лидерами Трамп неоднократно говорил, что Украина «полна ужасных людей».

Насколько высока опасность того, что в случае возвращения во власть Трамп реально может отказать Украине во всяческой поддержке в борьбе с Россией? Обоснованны ли тревоги стран Евросоюза в этом смысле? Или пока еще не совсем понятно, как поведет себя политик в этом вопросе, если победит на выборах?

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Американский аналитик, публицист, профессор Григорий Иоффе отметил, что с одной стороны, 70% американцев, голосующих за республиканцев, выступают против помощи Украине. «Не потому что они так уж не любят Украину (многие из них не знают, где она находится), а потому что своя граница не закрыта и огромный внутренний долг.

С другой стороны, мифология леволиберальной прессы по части высказываний и действий Трампа, особенно по поводу его отношений с Путиным, представляет собой такое залежалое враньё, что его просто не хочется комментировать. Всё это давно и убедительно опровергнуто, но продолжает распространяться в надежде на то, что всё равно скушают», — рассказал профессор.

Например, никогда Трамп не говорил, что сегодняшняя Украина является частью России, хотя безусловно была ее частью при царе и была частью СССР, который в просторечии (например, при комментировании хоккейных матчей) называли Россией, отмечает он.

«Только что спикер Палаты представителей Джонсон совершил то, что одни называют предательством, а другие чуть ли не подвигом. Он провел законопроект о массированной помощи Украине (и также Израилю и Тайваню). Трамп поддержал Джонсона как до, так и после голосования в Конгрессе.

Прогнозировать, как отнесется Трамп к помощи Украине, если победит, сложно. Но не из-за дурацких инсинуаций, от которых просто мутит, а потому что Трамп ставит во главу угла американские интересы, как он их понимает, а также потому, что к январю 2025 года, когда может произойти смена власти, ситуация на фронте может измениться, и дело может дойти до переговоров — безо всякого влияния Трампа.

Трудно безоговорочно верить Трампу, когда он говорит, что будь он в Белом доме, Россия вовсе бы не напала на Украину. Но приходится признать, что многократно и откровенно явленная слабость и несамостоятельность нынешнего номинального хозяина Белого дома послужила одной из важнейших причин возгорания как в Восточной Европе, так и на Ближнем Востоке», — считает Иоффе.

Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар отметил в свою очередь, что вряд ли является правильным прогнозировать поведение Трампа в случае, если он вновь станет действующим президентом США, по его высказываниям как претендента на этот пост.

«Непредсказуемость и эпатажность – имманентные черты его поведения. Вот свежий пример. Дональд Трамп, который все время публично выступал против поддержки Украины, поддержал спикера Палаты представителей М.Джонсона, который поставил на голосование и провел законопроект о помощи в размере 60,8 млрд долл. США. И это вопреки сопротивлению его крайне правых однопартийцев. Конечно, это не означает, что он вдруг резко поменял свое мнение. Но факт остается фактом. Судить же о политике Трампа-президента на основе газетных домыслов или по комментариям «троянского коня» России венгерского премьера Орбана не стоит. Орбан пытается примитивно “вставить” ему свои мозги, приправленные соусом путинской пропаганды. Современные медиа, как и ранее, хотят всегда сенсаций, которые бы привлекали побольше кликов на сайте», — говорит политолог.

Он напомнил, что при всей обеспокоенности в Европе “фактором Трампа”, вместе с тем многие страны посылают сейчас в США свои неофициальные делегации для установления контактов с командой Трампа и выработки неких принципов сотрудничества с Вашингтоном, если хозяином Белого дома снова станет он. «С командой Трампа на украинском треке активно работают наши британские, польские и литовские друзья.

Да и в Украине не самые худшие воспоминания о президентстве Трампа в 2016-2020 гг. Первые поставки оружия из США начались именно при Трампе, который отбросил пацифистский подход администрации Обамы. Именно при нем началось усиление восточного фланга НАТО, корабли американского 6-го флота были регулярно гостями в Одессе, стратегическая авиация США выполняла учебные полеты по маршруту через Балтику, Польшу, Украину, Черное море, демонстрируя американское присутствие в Восточной Европе. Именно при Трампе в 2018-м была принята Крымская декларация Государственного департамента США, которая четко фиксировала “Крым – это Украина”. Майк Помпео, бывший госсекретарь США во времена президентства Трампа, посещал Киев в прошлом году, осенью он стал независимым неисполнительным директором крупнейшего в Украине телекоммуникационного оператора “Киевстар”, — отметил Гончар.

Так что, полагает он, не стоит гадать на предвыборной кофейной гуще о поведении Трампа в случае избрания его президентом…