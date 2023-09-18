Международные денежные переводы оказывают положительный эффект на социально-экономическую ситуацию в стране-получателе. Это как перечисления, связанные с деловой активностью, так и суммы, отправляемые на родину трудовыми мигрантами. Но в январе-июне этого года денежные переводы в Азербайджан снизились на 45% и составили $891 миллион. Об этом заявил на брифинге директор департамента статистики Центрального банка Самир Насиров. По его словам, объем денежных переводов из страны составил $254,5 млн. 68% денежных переводов в страну поступило из России, на втором месте находится Турция ($70,7 млн). На первом месте по денежным потокам из страны оказалась Турция ($64,6 млн), на втором — Россия ($38,5 млн). Насиров отметил, что в целом профицит денежных потоков снизился на 51% по сравнению с 6 месяцами 2022 года.

Основная причина снижения потока денежных переводов из России – кризис в этой стране, отмечают отечественные экономисты. Российско-украинский конфликт, санкции со стороны многих государств, ослабление рубля – все это приводит к снижению денежных переводов из России. Эта ситуация, как считают некоторые эксперты, будет продолжаться еще долгое время и окажет негативное влияние на экономику Азербайджана.

В России уменьшение денежных переводов в соседние страны связывают с такими факторами, как возвращение части россиян в РФ, смена финансового поведения иммигрантов, а также ограничениями на переводы, введенные крупными банками. Особенно заметны сокращения денежных переводов в Казахстан, Кыргызстан, Армению и Грузию. В мае они упали на треть.

Экономист Рауф Гараев поделился с # своим видением ситуации. По его словам, безусловно, все вышеперечисленные факторы сыграли свою роль.

«Так, одна из проблем связана именно с санкциями, из-за которых банки не могут переводить деньги на счета других банков СНГ. Есть еще один момент: Россия ограничила перевод денег. После вторжения в Украину власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем Центральный банк этой страны разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму. Физлица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. До начала военных действий в Украине было много переводов от наших трудовых мигрантов. Сейчас немалая часть переводов связана с бизнесом.

Что касается Турции, то напомню, что без декларации разрешено вывозить из Турции сумму до 10 000 $ (либо ее эквивалент в другой валюте). В ином случае нужно иметь при себе декларацию о ввозе денежных средств. Если вы захотите покинуть страну, а сумма наличных денег будет превышать 5 000 $, то сумму нужно будет задекларировать. Кроме того, с более крупными суммами у вас могут возникнуть вопросы на таможне», – сказал Гараев.

По его мнению, снижение денежных переводов особо не отразится на экономике нашей страны, но на семьях мигрантов, конечно, скажется отрицательно. Многие семьи живут за счет этих переводов.

«Думаю, что если ситуация не начнет стабилизироваться, часть трудовых мигрантов, находящихся в России, решит поменять страну пребывания. Отмечу, что есть и большая вероятность, возвращения определенного процента мигрантов обратно на родину. Нужно быть готовыми к такому исходу и необходимо открывать новые рабочие места, создать благоприятные условия для открытия бизнеса, увеличить социальный бюджет. Пока обратно вернулась незначительная часть мигрантов: те, у кого в России дела идут хорошо, конечно, остались. Некоторые все еще колеблются – уехать или остаться. Уезжают те, чьи доходы существенно упали, а также те, кто боится, что их отправят воевать в Украину», – резюмировал Гараев.

Между тем, в самой России заинтересованы в трудовых мигрантах, но как заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов удовлетворить потребность в рабочей силе за счет граждан СНГ уже невозможно. Потому он предложил привлечь трудовых мигрантов из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока и упростить для них правила приема на работу. Сейчас граждане стран, которым нужна виза на въезд, могут трудиться в РФ только если работодатель оформит все необходимые документы. Граждане ЕАЭС ( Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Армения) могут работать в этой стране без патента, а гражданам безвизовых стран, в частности Азербайджана, нужно приобретать трудовой патент.