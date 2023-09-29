Женщинам найти работу часто труднее, чем мужчинам. Трудятся они на менее престижных позициях и платят им меньше. Согласно отчету Международной организации труда гендерный дисбаланс в занятости и условиях труда значительнее, чем считалось ранее. На каждый доллар трудового дохода, полученного мужчинами, женщины зарабатывают в среднем 51 цент. В странах с низким и ниже среднего уровнем дохода ситуация более печальная – 33 цента и 29 центов на доллар, соответственно. В странах с высоким и выше среднего уровнем дохода дела обстоят лучше. Но и там разрыв остается существенным – 58 и 56 центов, соответственно, на доллар, заработанный мужчинами.

Один из наиболее значительных разрывов в зарплатах наблюдается в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Прекрасный пол получает в среднем на 24% меньше, хотя женщин трудится в этой сфере больше, чем мужчин. В целом, в сферах, в которых они преобладают, зарплаты ниже.

При рассмотрении кандидатуры женщины на имеющуюся вакансию, работодатель нередко задумывается, не уйдет ли она в декрет в обозримом будущем, и часто ли будет брать больничный лист по уходу за ребенком. К тому же женщина не всегда может поехать в командировку и работать сверхурочно – муж возражает, не с кем оставить детей и т.д.

По статистике за 2021 год в Азербайджане 60,5% наемных работников – мужчины, 39,5%– женщины, сообщает Sputnik Азербайджан. При этом зарплата за ту же или сопоставимую работу у них часто меньше. Так, женщины, трудящиеся в сельском хозяйстве получают в среднем на 17% меньше мужчин; в горнорудной промышленности — на 32,5%; в перерабатывающей промышленности — на 37,3%; в энергетике — на 23,3%; в сфере водоснабжения и переработки — на 29,7%; в строительстве — на 26,8%; в сфере торговли и ремонта транспорта — на 15,5%; управления транспортом и складского хозяйства — на 36,3%; туризма — на 26,3%; финансов и страхования — на 42,1%; образования — на 15,7%, здравоохранения — на 26,7% и т.д. В общей сложности заработная плата женщин в Азербайджане уступает ежемесячному заработку мужчин на 35,8%.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов заявил в беседе с # о том, что откровенной дискриминации по гендерному признаку в нашей стране нет, а по закону у всех граждан равные права.

«Вообще, на работу нередко берут отнюдь не по гендерному принципу. Дело в том, что в стране, к сожалению, все еще распространено кумовство, а трудовые навыки не всегда имеют значение. Но, действительно, в ряде случаев женщины зарабатывают меньше мужчин по нескольким причинам. Во-первых, мужчины часто занимают руководящие, а значит — более оплачиваемые должности. Например, если женщина задействована в уборке урожая, то мужчина – выполняет роль звеньевого и получает большую оплату. Конечно, до сих пор в обществе существуют определенные стереотипы о том, что из представителей сильного пола получаются лучшие руководители. К тому же, считается, что у мужчины меньше хлопот по дому, а значит, он будет больше думать о работе. И с этими стереотипами необходимо бороться. Женщина может обладать лучшими навыками и иметь более подходящее образование для той или иной должности. Надо учитывать, что не у всех представительниц прекрасного пола достаточно опыта и практики, так как после рождения детей некоторые делают перерыв от работы на какое-то время, посвящая себя материнству. Но если дать им возможность, они все наверстают. Впрочем, сейчас женщины стараются особо с возвращением на работу не затягивать», – сказал он.

По его словам, в некоторых отраслях женщины у нас почти не представлены.

«Возьмем, к примеру, горнорудную отрасль. Если мужчины трудятся под землей в сложных, опасных для здоровья условиях, то женщины, если и работают в этой сфере, то только в конторе. Зато много женщин трудится в сфере торговли, педагогической, медицинской сферах, и нередко они работают лишь на полставки. Это очень маленький доход, однако, когда выбирать не приходится, это лучше, чем ничего. Но им приходится где-то подрабатывать, например, медсестры ходят по домам и ставят пациентам уколы, системы», – говорит Исмаилов.

Эксперт отметил важность просвещения в вопросах гендерного равенства: «В октябре я проведу мероприятие в Гяндже, на котором буду говорить с женщинами о необходимости отстаивания их прав. Если права ущемлены, не надо бояться отстаивать свою правоту, вплоть до обращения в суд».

По его убеждению, с гендерными стереотипами необходимо бороться при помощи СМИ, как печатных, так и телевизионных, а также интернет-ресурсов.

Еще один необходимый для изменения ситуации момент, который хотелось бы отметить, это более справедливое распределение семейных обязанностей между супругами. Если мужчины будут брать на себя часть бытовых забот и проводить больше времени с детьми, у женщин будет больше возможностей реализовать себя в профессии.