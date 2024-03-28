Две главные новости не сходят с мартовской информационной повестки: азербайджанские депутаты предлагают повысить минимальную пенсию, и происходит это на фоне снижения числа пенсионеров. В отличие от нашумевшей инициативы поднять порог самой низкой пенсионной выплаты, постепенное поредение в рядах пенсионеров не является новостью.

Ведь как известно, количество пенсионеров у нас стабильно уменьшается уже несколько лет кряду. Следуя последним результатам, в прошлом году эта тенденция продолжилась. Если на начало минувшего года в республике было 1 млн 114 тыс. 200 пенсионеров, то в первых числах этого января их насчитали 1 млн 96 тыс. — на 18 тыс. 200 человек меньше. Главной причиной происходящего называют повышение пенсионного возраста.

Поэтому иные народные избранники задаются вопросом – а не пора ли нам все-таки повысить пенсионный возраст? Ведь если такая тенденция сохранится, к чему это в итоге приведет?

Однако по мнению депутата Милли Меджлиса, эксперта Вугара Байрамова, которым он поделился с #, на уменьшение числа пенсионеров повлиял не возраст выхода на пенсию, а другие причины.

Количество трудовых пенсионеров составляет сейчас только 10,8 процентов от численности всего населения. Из них 64 процента получают пенсию по возрасту. По инвалидности и потере кормильца соответственно 23,6 и 12,4 процентов. Чтобы понять причину уменьшения, депутат предлагает приглядеться к структурным изменениям:

«По итогам позапрошлого года трудовые пенсии по возрасту получали 696 375 человек, но на первое января этого года их количество увеличилось до 701 тыс. 440. Поэтому причина, по которой уменьшается количество пенсионеров, вызвана не поредением в рядах достигающих пенсионного возраста граждан. Ведь выходящих на заслуженный отдых по возрасту стало на 5 тыс. 65 человек больше. Между тем заметно уменьшилось количество граждан, получающих пенсию по инвалидности и потере кормильца. По итогам прошлого года пенсию по инвалидности получали 258 тыс. 656 граждан, а ведь еще в конце 2022-го их было 272 тыс. 979 человек. Только за год получающих трудовую пенсию по инвалидности стало на 14 тыс. 323 меньше».

Следуя этим данным, В. Байрамов приходит к выводу, что выходящих на пенсию по возрасту, несмотря на повышение возрастной планки, становится больше. Однако уменьшается количество получающих трудовую пенсию по инвалидности и потере кормильца. И это в итоге приводит к сокращению общего количества трудовых пенсионеров в нашей стране.

Только за прошлый год фиксируется снижение численности пенсионеров по инвалидности и потере главы семьи на 23 тысячи 265 человек. За вычетом роста в сегменте выходящих на пенсию по возрасту, получающих трудовую пенсию стало на 18 тыс. 200 человек меньше.

«Подобные структурные перемены повышает актуальность дальнейшего углубления пенсионной реформы, а также детального исследования причин уменьшения количества пенсионеров по инвалидности и потере кормильца», — говорит В. Байрамов. Он также отметил, что парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству регулярно обсуждает происходящие изменения и готовит соответствующие предложения, в том числе по углублению пенсионной реформы.

Упоминается разница между среднемесячной «мужской» и «женской» зарплатой, и поэтому, говорит депутат, к определению пенсионного возраста следует походить разнопланово. Но главное в этом деле, конечно же, определиться с финансовой нагрузкой, ведь людям на заслуженном отдыхе нужно платить.

Другой депутат — Джейхун Мамедов выступил с нашумевшим предложением увеличить минимальный размер трудовой пенсии в Азербайджане. По его словам, несмотря на важные меры правительства в этом ключе, самая маленькая пенсия требует больше внимания. Сейчас минимальная пенсия составляет 280 манатов – т.е., она не изменилась с прошлого года, хоть минимальные пенсионные выплаты и были проиндексированы в начале года наряду с остальными пенсиями. Страховую часть пенсии в Азербайджане пересматривают в начале каждого года к росту среднемесячной номинальной зарплаты за предыдущий год.

По мнению экономиста Пюнхана Мусаева, индексацию получаемой на руки пенсии целесообразнее проводить с учетом покупательной способности.

По его словам, начиная с 2006 года в стране начала действовать пенсионная система, основанная на индивидуальном (персонифицированном) учете обязательств государства перед будущим пенсионером. Начиная с 2017 года, после принципиальных изменений, общей целью которых было снижение зависимости от государственного бюджета, ввели такие понятия, как минимальный возрастной предел (65 лет), минимальный стаж работы (25 лет) и минимальный пенсионный капитал — на данный момент он составляет 40 320 манатов. Кроме того, отменили базовую часть пенсий, а страховые выплаты индексируют к росту средней номинальной заработной платы.

До 2018 года страховую пенсию пересматривали к годовой потребительской инфляции. По словам экономиста, в 2021 году на фоне роста инфляции выше средней зарплаты появились вопросы к действующему механизму индексации.

В международной практике, говорит он, на первый план выходят два основных фактора, определяющих применение метода индексации к заработной плате: во-первых, это медленный по сравнению с зарплатой рост цен. А во-вторых, подходы учитывают главную цель – выходящие на заслуженный отдых должны получить больше выгоды от экономического роста, которому они способствовали на протяжении своей трудовой деятельности. Однако для экономики, где трудовые отношения и оплата труда формируются по-другому, а инфляция съедает доходы, индексация пенсий должна проводиться с учетом покупательной способности.