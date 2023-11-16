Сколько в одном предложении может быть смыслов… Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, умудрился в небольшом предложении — видимо не совсем еще пропил мозги, если может сформулировать четко свои мысли — объединить все свои, пусть и не отличающиеся логикой, соображения относительно политического выбора украинского народа, украинского руководства, поддержки Украины западной коалицией и финансовой и военной помощи союзников.

Экс-президент РФ заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу. Цитата из Телеграм:

«Америка с лёгкостью предаёт «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определённостью наступает для Киева… Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов… Поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу».

Фраза «свой сукин сын» достаточно известная, ее обычно употребляют в отношении не совсем добропорядочных людей, чаще политиков, с которыми приходится вынужденно поддерживать отношения. Согласно распространённой версии, фразу про «сукина сына» произнес Франклин Делано Рузвельт в 1939 году в адрес никарагуанского лидера Анастасио Сомосы, при котором в стране была установлена диктатура. Несмотря на это, США поддерживали Сомосу и стремились сделать Никарагуа союзником в надвигавшейся войне. Но в 1960-х годах в США существовало еще несколько версий происхождения этой фразы, причём далеко не всегда действующими лицами были Рузвельт и Сомоса. Так, в 1968 году в изложении журналиста Алистера Кука президент так говорил о своём однопартийце, неназванном мэре крупного города. Год спустя в одной из газет Сиэтла появилась заметка, согласно которой Рузвельт назвал «нашим сукиным сыном» лидера Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо.

А кого и что же имел в виду Медведев, употребив выражение «отвязавшийся «сукин сын»? Что подразумевает он Зеленского, это однозначно. И что, по уразумению экс-президента, он «сукин сын» США, который ведет себя слишком независимо – тоже. Но определение свой для США «сукин сын» и независимость, понимаемая Медведевым как «отвязавшийся», в корне противоречивые понятия. Уже определитесь – свой он для США или отвязался? И тут волей-неволей прокрадывается сомнение – а может подспудно Медведев намекал на «отвязку» Украины в лице его президента от самой России?

Итак:

— «Отвязавшимся» Медведев считает саму Украину и ее руководство, предположительно самого президента этой страны. За что и от кого? Судя по так и невыполненным российской армией целям так называемой «Специальной военной операции», а по сути – открытой военной агрессии и крупномасштабной войны со всеми вытекающими обстоятельствами и последствиями – начиная от истребления мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, и до уничтожения всей гражданской инфраструктуры и коммуникаций, — против соседнего государства и на словах «братского народа», за стремление к демократии, выбор своего, иного от России пути, за разворот в сторону демократического Запада, желание жить как белые люди в правовом государстве, где взят курс на искоренение мздоимства, коррупции, идеологического оболванивания народа, за надежду и веру, что отнято Медведевым и всей его политической компанией у россиян, включая и право на жизнь у мужского населения, которое пачками бросают на убой в украинских полях, удобряя чернозем, видимо в надежде, что эти земли когда-нибудь станут российскими.

— «Сукиным сыном», естественно, Медведев считает президента Украины Владимира Зеленского, над которым, в силу его непрофессионализма в политике, ожидали в Кремле легкой победы, но который, вопреки ожиданиям Кремля, оказался орешком покрепче Петра Порошенко. Подтверждение чему получил Владимир Путин уже через полгода после избрания Зеленского на саммите в «нормандском формате» по урегулированию российско-украинского кризиса, приехавший в Париж после аж трехлетней паузы в переговорах в надежде на легкую победу над неоперившимся птенцом. Но мир лицезрел великую постановку — Зеленский выставил на посмешище выдающегося полководца-победителя над своим народом, «стерхами» и достающего из-под дна Таманского залива археологические «амфоры» маскулинного «мачо», и откровенно насмехался над предложениями Путина по установлению мира в Украине.

С первых часов российского вторжения неожиданно для уверовавшего в свою непобедимость Путина актер легкого жанра возглавил всенародное сопротивление и «победа в три дня» обернулась для его победоносной власти величайшей катастрофой с потерей Россией своей геостратегической значимости в мире, имиджа и репутации как страны, так и лично самого Путина. Война против Украины стала изнуряющей для самой России, бросающей в котел войны сотни тысяч своих граждан, обходящейся ей в миллиарды долларов, оказавшейся в полной изоляции, в кругу северокорейского и иранского диктаторов и небольшого числа вождей африканских племен, кормящихся излишками от барского кремлевского стола. Кремлю так и не удалось сделать из Зеленского своего «сукина сына», вот почему так и брызжет слюной сам продавший душу дъяволу за кремлевские харчи Медведев.

— Не суждено сбыться и надеждам Медведева, что Запад устанет от Украины и перестанет ей помогать изгнать оккупантов со своей земли. Фраза «Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов…» тоже не выдерживает критики. «Достали» цивилизованный мир не украинцы, а русские, развязавшие немыслимую войну в 21-веке в центре Европы, на Ближнем Востоке руками своих прихлебателей-террористов из ХАМАС, устраивающие военные перевороты в африканских странах силами своих ЧВК, мешающие цивилизованным странам просто спокойно жить и создавать блага, вмешивающиеся во все выборы, включая в США, с целью обеспечения прихода к власти в западных странах лояльных себе политиков. И главными в мире ворами и грабителями народного достояния является само российское руководство, и военных успехов не показывает именно российская армия, вынужденная набирать «пушечное мясо» из тюрем и клянчить оружие у тиранических режимов КНДР и иранских мулл, несущая немыслимые потери личного состава и боевой техники, сломя голову драпающая из всех занятых прежде населенных пунктов.

И надежды на усталость Запада от Украины эфемерны, Медведев пытается выдать желаемое за действительное – наоборот, в умах европейских и американских политиков происходит решительный поворот в сторону оказания максимально возможной помощи противостоящей варварам и удерживающей их на пути к завоеванию западных стран Украине, европейские страны продолжают усиленно наращивать финансовую и военную помощь Украине, а главный союзник Украины Штаты и главнокомандующий антироссийской коалицией Джо Байден сумел, наконец, несмотря на все усилия задействованных Россией сил влияния сломать сопротивление пророссийских сил в своей команде и открыто сравнил Путина с ХАМАС. И помощь Украине в десятки миллиардов долларов по запросу Белого дома будет одобрена Конгрессом большинством голосов, потому как все демократы и две трети республиканцев поддерживают законопроект, и даже новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон, на которого Кремль возлагал большие надежды как на сторонника Трампа, считает, что Путина надо остановить, потому как он «не остановится на Украине». Надо только немного подождать, вопрос финансирования должен решиться до конца ноября.

В завершение отметим, что, следуя логике самого Медведева, фразу про «сукиных сынов» скорее можно отнести к поддерживаемым российским руководством террористам ХАМАС, давшим команду на уничтожение каждого встретившегося на пути еврея, устроивших кровавое месиво в Израиле. Это Россия вскормила ХАМАС и в самом начале варварского вторжения в Израиль принимала их лидеров на высочайшем уровне, а до этого неоднократно даже в Кремле. Но Зеленский не поддался и не продался Кремлю, он так и не стал «своим сукиным сыном» для российского руководства. Вот это и бесит Медведева.

Но в размышлениях Медведева усматривается и другой подтекст, который вообще не выдерживает критики – ни «сукиным сыном» США, ни «отвязавшимся» от них Зеленского точно назвать никак нельзя.