Следственный комитет и Генпрокуратура РФ рассмотрят обращение Госдумы относительно расследования якобы финансирования и организации Западом терактов против России. В Институте изучения войны считают, что Кремль таким образом пытается усилить внутреннюю поддержку войны против Украины.

Как сообщается в отчете ISW, пока российские правоохранители и депутаты прямо не упоминают атаку на «Крокус Сити Холл». Однако ранее Москва заявляла, что к этому причастны Запад и Украина, хотя и без официальных обвинений.

Аналитики считают, что РФ может воздержаться от официальных обвинений, поскольку все имеющиеся доказательства подтверждают, что за атаку несет ответственность Исламское государство (ИГИЛ). Как известно, российские официальные лица регулярно называют атаки Украины по законным военным целям во временно оккупированных частях Украины и в РФ «терроризмом». При этом к этому приплетают Запад как организатора.

«Кремль, вероятно, стремится охватить более широкие социальные фобии и гнев в России после нападения на «Крокус», изображая Украину, США и Запад как непосредственную террористическую угрозу», — объясняют эксперты.

По их мнению, Кремль надеется, что представление о причастности Украины и Запада к атаке должно усилить внутреннюю поддержку войны против Украины. В ISW добавляют, что Москва все еще может официально обвинить Украину в теракте, если посчитает, что его информационных усилий окажется недостаточно для провоцирования нужной ему внутренней реакции.

Как накануне сообщали в ISW, Путин и другие высокопоставленные чиновники страны-агрессора произносят непоследовательную позицию относительно нарратива о том, что Украина якобы стоит за терактом в ТЦ «Крокус Сити Холл».

По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что в Кремле не разработали шаблонную линию по обсуждению инцидента. Это связано с шоком, который испытала российская элита после его последствий. (unian.net)