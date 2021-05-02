МИД Британии: G7 рассмотрит возможность создания механизмов по борьбе с пропагандой РФ

Страны Группы семи (G7) рассмотрят возможность создания коллективных механизмов быстрого реагирования по сдерживанию российской «пропаганды и дезинформации». Об этом в воскресенье в интервью агентству Reuters заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

По его словам, Соединенное Королевство, которое в этом году председательствует в объединении, надеется убедить партнеров в необходимости запуска механизмов быстрого реагирования, которые были бы направлены на опровержение дезинформации, якобы распространяемой со стороны России. «Когда мы видим ложь, пропаганду или фейковые новости, мы должны реагировать на это не по отдельности, а все вместе, чтобы предоставлять опровержения и передавать правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — подчеркнул глава британского внешнеполитического ведомства.

Рааб утверждал, что Россия и Китай своими действиями в медийном пространстве «пытаются сеять недоверие» к правительствам западных стран, в качестве примера приведя якобы имевшую место дезинформацию о вмешательстве в выборы и вакцинах от коронавируса. Российские власти в свою очередь неоднократно обращали внимание на необоснованность подобных заявлений.

Соответствующее высказывание Рааб сделал в преддверии первой за два года очной встречи министров иностранных дел G7, которая пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая. Помимо глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.(ТАСС)