Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления глав МИД G7 по итогам трехдневной встречи.

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», — так он отреагировал на позицию G7 об отказе признавать изменение украинских границ.

G7 продолжает вести скрытую войну с Россией, накачивая Киев оружием, хотя в первую очередь власти «семерки» должны заниматься «проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей».