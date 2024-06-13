России необходимо каждый день пытаться нанести «максимальный вред» США и их союзникам за санкции, которые они ввели против страны и ее граждан, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений. <…> Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги», — написал Медведев в телеграм-канале.

По его словам, России нужно передать «врагам» Запада все возможные виды вооружений, кроме ядерного, и начать войну в космосе. Также Медведев призвал организовать массовые беспорядки в крупных городах западных стран.

«Они боятся социальных взрывов? Давайте устроим их! Надо вкидывать в их медиасферу все самые зловещие ночные страхи, использовать все их жуткие фантомные боли. Не надо больше щадить их психику!» — отметил зампред Совбеза.

Жизнь США и их союзников должна превратиться «в сплошной безумный кошмар, в котором они не смогут отличить дикую выдумку от реалий дня, инфернальное зло от рутины жизни», подчеркнул Медведев.

«И никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России и как можно больнее! Каждый может внести свою лепту!» — добавил он, процитировав Ветхий Завет (Левит, 24:20): «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; как он сделал <…>, так и ему должно сделать».

Пост Медведева появился после того, как США ввели более 300 новых санкций против России, в том числе против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ, контрагент во всех валютных сделках на Мосбирже) и Национального расчетного депозитария (НРД).

Помимо этого Вашингтон запретил с 12 сентября предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT российским компаниям. Также США ввели ограничения против СПГ-проектов — «Арктик СПГ-1», «Арктик СПГ-3», «Мурманский СПГ», «Газпром инвест», «Русгаздобыча», «Мурманск-Трансгаз» и ООО «Обский газохимический комплекс».

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва «не оставит подобные агрессивные действия без ответа». (moscowtimes.ru)