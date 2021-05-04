«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в своей истории стал финалистом Лиги чемпионов

В Манчестере завершился ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Со счетом 2:0 победу праздновала английская команда.

На 11-й минуте матча Зинченко после дальнего выноса в исполнении Эдерсона стартовал своей половины поля, дошел до чужой штрафной и отпасовал на Де Брёйне. Бельгиец пробил, попал в защитника, но благодаря рикошету мяч оказался у Мареза, который с острого угла пробил под дальнюю штангу.

На 63-й минуте «Сити» удалась еще одна быстрая атака. Зинченко отдал передачу на ход Фодену, форвардворвался в штрафную и прострелил через вратарскую площадь к дальней штанге, где Марез в полном одиночестве добежал до мяча и вколотил его в ворота.

На 69-й минуте Анхель Ди Мария ударил Фернандиньо между ног и был удален с поля, оставив «ПСЖ» в меньшинстве. («Газета.Ru»)