Макгрегор заявил о желании провести реванш с Хабибом в Москве

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил о желании провести поединок против обладателя титула Хабиба Нурмагомедова в Москве.

«Хотел бы закончить этот год поединком с Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Я очень впечатлен ею.

Нурагомедов может бегать от меня, но ему не спрятаться», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.

Первый поединок между бойцами, прошедший на турнире UFC 229 в октябре 2018 года, завершился победой россиянина в четвертом раунде.

| 2020-01-14T08:51:29+00:00 14 января 2020, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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