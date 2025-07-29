Президент США Дональд Трамп заявил, что получил приглашение посетить Китай, хотя не ищет возможности как можно скорее встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Лживые СМИ сообщают, что я ищу возможности провести саммит с председателем КНР Си Цзиньпином», – написал он в Truth Social, подчеркнув, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Трамп заявил, что может поехать в Китай только по приглашению Си Цзиньпина, «которое уже было направлено». По его словам, в противном случае он не заинтересован во встрече.