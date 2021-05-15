Лидия Шестак-Алиева: Так, как азербайджанцы, никто не любит украинскую кухню!

Основательница и управляющий директор ресторана «Солоха» в Баку Лидия Шестак-Алиева готовит уникальный проект – «Книгу кулинарных рецептов украинской кухни» на азербайджанском языке.

О любви азербайджанцев к борщу и вареникам, о количестве проданных в Баку котлет по-киевски и задачах будущей кулинарной книги, Лидия Шестак рассказывает в интервью #:

— Анонс вашей книги в соцсети Facebook вызвал большой ажиотаж. Как появилась идея данного проекта?

— Я сама не ожидала такого резонанса. Признаюсь, мне очень приятно, ведь я работаю над созданием книги уже 3 года. Идея появилась достаточно внезапно. Мы достаточно много чего сделали для интеграции украинской кухни в Азербайджане. Сегодня я могу смело назвать себя амбассадором украинской кухни в Азербайджане. В книге я поделюсь не только рецептами и историей украинской кухни, но и моей собственной историей, потому что это очень интересный опыт и большой трудоемкий путь. На днях мы отметили 14-ый день рождения нашего ресторана. За эти годы мы смогли разработать такое меню, которое стало популярным и любимым среди наших гостей.

То количество борща, котлет по-киевски и вареников, которые мы смогли реализовать за 14 лет в Азербайджане, — это, наверное, мировой рекорд!

На данный момент книга готова на 60 процентов. Она будет красочная, с иллюстрациями, в связи с чем мы привозили элементы декора из Украины, проводили множество съемочных дней. Планирую, что осенью мы уже презентуем нашу книгу.

— Учитывая ваш «стаж» проживания в Баку, чувствуете ли вы себя бакинкой, и если да, то насколько это отразится в книге?

— Я не просто чувствую себя бакинкой, меня уже давно называют украинской бакинкой. На все это не могло не повлиять то, как я хорошо знаю Баку, как смогла внедриться в этот город, как нашла здесь свой круг общения, приобрела популярность в своей сфере. На данный момент к моей основной деятельности прибавилась общественная работа. Я стала председателем Ясамальского района украинской диаспоры Азербайджана. И в книге, безусловно, это все отразится тоже.

— Одна из целей, которую вы ставите — это популяризация украинской кухни. Какие другие задачи вы вкладываете в эту задумку?

— Популяризация украинской кухни — это основная цель. Помимо этого, мне хочется через аспект кулинарии рассказать и про культуру наших двух стран, чтобы как можно больше людей в Азербайджане могли узнать про Украину, а в Украине – об Азербайджане. Также, на своем примере мне хочется рассказать о том, что вполне реально стать успешным человеком в другой стране, о том, что благодаря трудолюбию и целеустремленности можно построить успешный бизнес вдалеке от родины, и при этом оставаться связанной с ней. Поэтому, задач не так мало. Хочется сделать все очень красиво и на высоком уровне. Проект – недешевый, и мы ищем людей, готовых поддержать нас.

— Как один из известных рестораторов Баку, расскажите, какие блюда украинской кухни больше всего любят азербайджанцы?

— Спасибо за комплимент. Очень приятно, что вы подметили это, потому что я очень много работаю и стараюсь для того, чтобы оправдать ожидания наших гостей. Что касается самых популярных у азербайджанцев украинских блюд, то у нас имеется такой топ. Из года в год у нас прекрасно продается борщ! Далее — домашняя селедка, которую мы готовим по авторскому рецепту, придерживаясь классического приготовления, так как наши гости – за стабильность в качестве. Азербайджанцы также очень любят холодец и нашу нарезку из мяса и сала, а еще – солянку, которая является дипломной работой моей мамы. Ну, и, конечно же, в этот список входят вареники, которых у нас очень большое количество.

Но, пожалуй, самый топовый заказ – это котлета по-киевски! Мне кажется, что в самой Украине не едят столько этих котлет, сколько их едят в Азербайджане.

— Понимаю, что вопрос необычный, но все же, может у вас имеется статистика проданных котлет по – киевски?

— Есть! Это 3000 — 4000 в год. Умножим эти цифры на 14 лет, получим внушительный результат. И это очень приятно, потому что такую любовь к украинской кухне не везде встретишь. Азербайджанская и украинская культуры настолько близки по духу, что мне даже кажется, что, так, как азербайджанцы, никто не любит украинскую кухню!

— Отмена некоторых ограничений в связи с пандемий сильно повлияла на посещаемость ресторанов в Баку? И каковы ваши прогнозы на восстановление ресторанной сферы в Азербайджане…

— Ограничения в связи с пандемией, конечно же, очень сильно затронули ресторанную сферу. Одно только ограничение по посадке буквально вдвое уменьшило посещаемость ресторанов, что повлияло на дневной оборот. Это ограничение очень негативно воспринимается самими же гостями, которые, в итоге, просто отказываются лишний раз приходить в ресторан. Очень много бывает ситуаций, связанных с проверками, которые не всегда бывают санкционированными. Правда, в нашем ресторане такого не было, но я слышала от коллег.

Я — за ограничения, если они действительно приносят пользу. Мы все обязаны придерживаться норм, предписанных оперативным штабом, и каждый здравомыслящий человек это понимает. Восстановительные процессы, на мой взгляд, затянутся, и ресторанный бизнес будет выходить из кризиса минимум полтора — два года. Наш ресторан также пострадал, мы об этом говорили, не молчали. Очень хочется верить в том, что лето пройдет безболезненно для нас, мы всегда рассчитываем на поддержку наших дорогих и любимых гостей. Всем людям, которые заняты в этой сфере, желаю не сдаваться, идти вперед, и верить, что все самое лучшее и прекрасное у нас впереди. Будем надеяться на то, что кризис вскоре закончится.