Интервью # с директором Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдаром Зейналовым.

— ПЦА издал книгу об обращении с индивидуальными жалобами в Комитеты ООН. О чем она? И в чем ее практическая польза?

— Идея этой книги возникла еще несколько лет назад, когда Россия была исключена из Совета Европы (СЕ). Соответственно, наши соотечественники, проживающие в этой стране на правах граждан или мигрантов, внезапно лишились возможности обращаться в Европейский Суд по Правам Человека (ЕСПЧ) с индивидуальными жалобами на нарушения своих прав властями РФ. В таком же положении уже давно находятся жители Беларуси и среднеазиатских республик, а также азербайджанцы в Иране. Поэтому, на наш взгляд, для жертв нарушений и адвокатов было бы полезно узнать, в какие из договорных органов ООН можно жаловаться, в каких случаях и по какой процедуре.

Кроме того, в отличие от решений ЕСПЧ, которые переводятся на азербайджанский язык и доступны в интернете, решения Комитетов ООН по индивидуальным жалобам не переводятся и не распространяются, хотя это и предлагается в конце каждого из решений. Соответственно, они практически и не применяются в качестве прецедентов в судебных процессах в Азербайджане.

Управление Верховного Комиссара по Правам Человека ООН уже несколько лет проводит в Азербайджане проект «Защита прав уязвимых групп в Азербайджане», спонсируемый Евросоюзом, в рамках которого выделяет гранты местным неправительственным организациям. Узнав об этом, ПЦА предложил поддержать наш проект «Повышение потенциала гражданского общества для обращения в Договорные органы ООН». Проект как раз и построен вокруг этой книги, которая содержит переведенные на азербайджанский язык тексты 5 конвенций ООН, по которым можно подавать индивидуальные жалобы, 16 принятых решений против Азербайджана, а также описание структуры жалоб и процедуры обращения в ООН.

Соавторами этой публикации выступили завкафедрой юридического факультета БГУ, проф. К.Салимов и двое правозащитников — я, как руководитель ПЦА, и член Общественного Комитета Министерства Юстиции З.Таирова. Книга уже размещена в интернете и доступна на специальной странице в Фейсбуке.

По своему содержанию и направленности она может быть настольным пособием для адвокатов, правозащитников, преподавателей и студентов юридических факультетов, журналистов. Особенно она может быть интересна соотечественникам за рубежом, например, в Иране, где есть немало людей, читающих на латинице.

— Граждане Азербайджана достаточно активно используют возможности ЕСПЧ. Есть ли необходимость обращаться с жалобами еще и в Комитеты ООН? Это даст некие дополнительные возможности в защите своих прав?

— В Азербайджане существует привлекательная альтернатива жалобам в ООН в виде обращения в Евросуд. Решения последнего имеют в национальном законодательстве четко определенную процедуру исполнения и, как правило, включают конкретный размер денежной компенсации морального и материального ущерба и затрат на жалобу. Ввиду этого, вполне логично, что обращение в ООН мало привлекает жертв нарушений и их адвокатов.

Однако общеизвестна низкая приемлемость жалоб в ЕСПЧ. Более 90% их отклоняется без рассмотрения по существу единоличным решением судьи ЕСПЧ. Такое отказное решение нельзя обжаловать в ЕСПЧ. Разумеется, такой финал мало кого может удовлетворить. И тут может быть полезной практика ООН в отношении таких ситуаций.

Долгое время считалось, что известное правило, запрещающее подачу одной и той же жалобы в две разные международные процедуры (например, в ЕСПЧ и ООН), препятствует в этом случае посылке в ООН жалобы, аналогичной уже отклоненной Евросудом. Однако в деле пожизненного заключенного Али Гулиева, чью жалобу ЕСПЧ отклонил как неприемлемую без рассмотрения по существу, Комитет по Правам Человека ООН счел, что данный вопрос не рассматривался «в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования». Таким образом, жалобу, отклоненную ЕСПЧ, принял и рассмотрел КПЧ ООН и вынес решение в его пользу. С тех пор, Комитетами ООН были вынесены еще несколько решений с аналогичной правовой позицией.

Возможность подачи отклоненной в Страсбурге жалобы в КПЧ ООН сохраняется в течение 3 лет «после завершения другой процедуры международного разбирательства или урегулирования, если только нет причин, оправдывающих задержку с учетом всех обстоятельств сообщения».

Есть в жалобах в ООН и еще один позитивный момент, связанный со сроками подачи жалоб. Так, в ЕСПЧ, после недавних изменений, можно жаловаться лишь в течение 4 месяцев после исчерпания автором сообщения внутренних средств правовой защиты. Нередко, по тем или иным причинам, этот срок нарушается, и тогда ЕСПЧ отклоняет жалобу без рассмотрения.

В то же время, Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации ООН принимает петиции в течение 6 месяцев, а КПЧ ООН — 5 лет после исчерпания внутренних средств правовой защиты (в общем случае, вынесения итогового решения Верховным Судом). Разница существенная.

— Кстати, у Азербайджана сложились весьма сложные отношения с ПАСЕ и СЕ. Действуют ограничения в полномочиях для депутатской делегации Азербайджана в ПАСЕ. Не может ли вся эта история закончиться тем, что наши граждане утратят возможность обращаться за восстановлением своих прав в ЕСПЧ?

— Такой итог 23-летнего членства Азербайджана в СЕ имел бы очень печальные последствия для ситуации с правами человека в стране. Однако еще до окончания срока ограничения полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ у нас пройдут новые парламентские выборы. Тогда обновится состав и Милли Меджлиса, и парламентской делегации в ПАСЕ, и с Ассамблеей восстановится диалог. Есть немало мелких признаков, позволяющих на это надеяться.

Если же, паче чаяния, делегацию Азербайджана не вернут в ПАСЕ, то ООН останется международной инстанцией, куда можно будет пожаловаться в случае, если не удастся восстановить права на национальном уровне. Тогда на Комитеты ООН обрушится поток жалоб против Азербайджана, ранее поступавших в ЕСПЧ.

Напомню, что на сегодня на нарушения прав человека в Азербайджане можно подавать жалобы в 5 договорных органов ООН: Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по правам инвалидов. Из них по Азербайджану выносили решения лишь первые два комитета. Буду надеяться, что наша книга поможет загрузить работой остальные три Комитета.