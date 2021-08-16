17 cентября 2020 года на сайте # была опубликована статья под названием «Жители прифронтовых районов должны получить льготы – прежде чем нажать на курок, враг смотрит в бинокль».

В статье рассказывалось о том, что Армения сразу после оккупации территорий Азербайджана ввела льготы с целью привлечения армян в Нагорный Карабах. Среди стимулов, предлагаемых поселенцам — бесплатное жилье, социальная инфраструктура, дешевые или бесплатные коммунальные услуги, низкие налоги, деньги и домашний скот.

Однако, как сообщил нам депутат Милли Меджлиса, лидер партии «Великое созидание» Фазиль Газанфароглу, в отличие от Армении, власти Азербайджана не ввели никаких льгот для населения, проживающего в прифронтовой зоне.

Как отметил Фазиль Газанфароглу, азербайджанское население прифронтовых районов остро нуждается в поддержке государства.

«Некоторые не выдерживают условий жизни на линии фронта и в поисках лучшей доли покидают свои жилища.

Но покидают свои дома не только из страха быть убитым или покалеченным, а потому, что не могут прокормить себя и свои семьи», — заявил Фазиль Газанфароглу.

По мнению депутата, необходимо принять ряд законов, которые должны охватить вопросы страхования жизни мирного населения, введения льгот для предпринимателей и освобождения населения от налогов.

В конце 2020 года Азербайджану удалось освободить большую часть оккупированных армянами территорий. Идет подготовка к возвращению азербайджанского населения на освобожденные территории.

По мнению экспертов, полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов (kavkaz-uzel.eu/articles/356403/).

Отметим, что представители различных структур власти неоднократно заявляли о необходимости введения льгот для вынужденных переселенцев, возвращающихся в свои дома.

Мы решили выяснить, предусмотрено ли введение льгот для переселенцев.

Как заявил # заведующий отделом территориального управления ИВ Лачинского района Джабир Аваззаде, для введения льгот необходимо принятие специального закона. «А закона о введении льгот для вынужденных переселенцев не существует», — сообщил заведующий отделом.

Представитель исполнительной власти Зангиланского района Кемаледдин Мамедов сказал #, что ему ничего не известно о льготах для возвращающихся в Карабах вынужденных переселенцев. «Если бы такие льготы действительно существовали, я бы об этом обязательно знал», — сказал представитель ИВ.

Почему же в Азербайджане так и не принят закон о льготах для вынужденных переселенцев, возвращающихся в свои дома?

Для получения ответа на этот вопрос мы вновь обратились к депутату Фазилю Газанфароглу.

По мнению депутата, закон о льготах для населения, возвращающегося на освобожденные земли, обязательно должен быть принят.

«Для этого необходимо, чтобы правительство обратилось к нам со своей программой относительно возвращения вынужденных переселенцев. Мы же на основании этой программы должны принять закон о льготах», — сказал нам депутат.

По мнению депутата Милли Меджлиса от Шуши, Ходжалы и Агдама Эльмана Мамедова, для вынужденных переселенцев самой большой льготой является возвращение на родные земли.

Как отметил Эльман Мамедов, государство и так создает все условия для возвращения вынужденных переселенцев. «Но закона о льготах для возвращения вынужденных переселенцев действительно не существует. Наверное, наше государство обязательно сочтет нужным принятие этого закона», — сказал он #.

На вопрос о том, выступал ли он сам с предложением принятия данного закона, Эльман Мамедов дал следующий ответ: «Нет, но я неоднократно выступал с предложениями относительно оказания различной помощи жителям прифронтовой зоны».

В отличие от Фазиля Газанфароглу он не стал увязывать принятие закона о льготах с подготовкой государственной программы.

«Когда начнется возвращение наших граждан на освобожденные земли, я обязательно выступлю с таким законопроектом», — пообещал нам Эльман Мамедов.