Жители прифронтовых районов должны получить льготы – прежде чем нажать на курок, враг смотрит в бинокль

Последнее время в СМИ публикуются материалы о том, что Армения пытается заселить Карабах ливанскими и сирийскими армянами.

Это не первый раз, когда Ереван предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана,

С целью привлечения армян в Нагорный Карабах сразу после оккупации территорий Азербайджана были введены льготы. Среди стимулов, предлагаемых поселенцам — бесплатное жилье, социальная инфраструктура, дешевые или бесплатные коммунальные услуги, низкие налоги, деньги и домашний скот.

Согласно армянским СМИ, налоги на оккупированных азербайджанских землях намного ниже, чем в самой Армении.

Подоходный налог составляет 5%. Импортируемые товары облагаются пошлиной в 10%, а экспорт вовсе не облагается налогом.

Льготы введены и в отношении населения приграничных с Азербайджаном районах.

Так, в 2014 году правительство Армении приняло два закона, направленных на социальное обеспечение жителей почти 30 населенных пунктов, непосредственно граничащих с Азербайджаном.

Согласно этим законам, жители приграничных населенных пунктов имеют право на получение социальной помощи от государства. Они лишь частично платят за электроэнергию, газ и оросительную воду, а также полностью освобождаются от налогов на землю и недвижимость. Любая предпринимательская деятельность, организация производства в приграничной зоне почти полностью освобождается от уплаты налогов.

Сейчас армянские власти используют тот же метод и для привлечения ливанских армян на оккупированные территории Азербайджана в «НКР» ввели ряд льгот.

Cегодня на линии соприкосновения азербайджано – армянских войск, а также на границе между Азербайджаном и Арменией периодически происходят боевые действия.

Мы решили выяснить имеют ли жители, прилегающих к линии фронта, а также расположенных на границе с Арменией, районов Азербайджана какие – либо льготы.

«Азербайджанское население прифронтовой зоны остро нуждается в поддержке государства.

Некоторые не выдерживают условий жизни на линии фронта и в поисках лучшей доли покидают свои жилища.

Но покидают свои дома не только из страха быть убитым или покалеченным, а потому, что не могут прокормить себя и свои семьи», — заявил # депутат Милли Меджлиса, лидер партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа.

По мнению депутата, для того, чтобы не допустить оттока населения из данных районов необходимо принять ряд законов.

«Эти законы должны охватить вопросы страхования жизни мирного населения, введения льгот для предпринимателей и освобождения населения от налогов», — сказал Фазиль Мустафа.

Депутат от партии «Ени Азербайджан» Малахат Гасанова считает, что государственная поддержка граждан, проживающих в прифронтовых и приграничных районах, не должна ограничиться лишь освобождением от налогов, введением страховки и льгот для предпринимателей. «Государство также должно позаботиться о молодых специалистах, которые живут и работают на линии фронта», — заявила Малахат Гасанова #.

По словам депутата Милли Меджлиса Арзу Нагиева, в сентябре 2020 года, выступая в парламентском комитете по социальной и трудовой политике, он предложил в два раза уменьшить сумму коммунальных выплат, выплачиваемых жителями в приграничных с Арменией районах.

«Я также предложил уменьшить размер собираемых с жителей приграничных районов налогов и создать свободные экономические зоны на этих территориях. Мое выступление было поддержано членами комитета. Наверное, в октябре этого года на пленарном заседании Милли Меджлиса эти предложения будут представлены в качестве специального законопроекта», — отметил он.

Предложения Арзу Нагиева касаются жителей приграничных с Арменией районов и, если они будут приняты, то послужат улучшению условий жизни жителей, которые ежедневно живут и работают под вражеским обстрелом. И принятие такого закона даст толчок развитию экономики в приграничных с Арменией районов. Льготы важны, как для населения этих районов, так и для политики государства. Развитие государства не должно ограничиваться только фешенебельными новостройками в Баку. Ведь рассматривая через бинокль наши территории, враг, в числе прочего, может стать свидетелем экономического развития приграничных районов. А этот фактор заставит противоположную сторону хорошенько подумать, прежде чем нажать на курок. Нищая Армения не в состоянии вести войну с экономически сильной страной.