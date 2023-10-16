Наверное, многие, хотя бы мало-мальски умеющие трезво оценивать ситуацию и придерживаться объективной позиции, согласятся, что по части лживых инсинуаций и политических манипуляций представители «многострадального» народа оставили всех далеко позади.

Чего только стоит «геноцид армян», якобы, совершенный в Османской империи. Эта грандиозная мистификация в истории человечества является духовным скрепом, цементирующей основой для армян всего мира. Вот уже более ста лет наши соседи с «геноцидом», в ходе которого было «истреблено 1.5 млн армян», не только верят в сочиненную ими же ложь, но и пытаются ее внедрить в государственные умы представителей различных стран.

Стоит признать, что в этой мистификации они все же добились определенных успехов. Некоторые страны в силу своих политических интересов, в отместку Турции, признали чудовищную ложь. Хотя ни о каком геноциде, а тем более фантастической цифре в 1,5 млн не может быть и речи.

И вот спустя чуть более века армяне вновь взялись за жонглирование цифрами, причем, делают это совершенно бездарно.

С начала декабря прошлого года и по сей день для армян цифру «1.5 млн» заменила менее масштабная, но также «геноцидальная цифра 120 тысяч карабахских армян».

После ликвидации сепаратистского режима в Карабахском регионе тема очередного «геноцида армян» вспыхнула с новой силой. Причем, «пламя» было настолько сильным, что иссушила мозги некоторым западным политикам и дипломатам. В холуйском порыве отработать деньги армянского лобби они преподнести себя большими армянами, чем сами хаи.

И что самое примечательное, довольно часто оказываются в глупом положении. Деньги выше репутации.

К примеру, на днях представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андреас Виснер в ходе совместного слушания Комитетов ПАСЕ «По правовым вопросам и правам человека» и «Миграции и мониторингу» на тему «Права человека и гуманитарная ситуация армян Карабаха и международные обязательства Азербайджана» выдал несусветную чушь.

Приведем отрывок из его выступления, дабы убедиться в этом.

«В Армении получили убежище 100632 «насильственно депортированных» (здесь и далее кавычки #), в том числе 30000 детей, а это означает, что каждый 30-й человек здесь является вновь прибывшим беженцем. При этом после войны 2020 года в Армению уже прибыли 35000 «насильственно депортированных».

Эти люди в большинстве своем растеряны и обеспокоены своим будущим. Они не знают, что будет с их домами. Они не знают, смогут ли однажды вернуться. Они не знают, будут ли их дети иметь доступ к образованию.

Люди беспокоятся о своих пожилых родственниках, которые не смогли или не захотели покидать свои дома и своих домашних питомцев.

Большинство из «насильственно депортированных» практически ничего не взяли с собой и срочно нуждаются в предметах первой необходимости, таких как одеяла, постельные принадлежности, лекарства и кров. Многие дети и взрослые получили травму и нуждаются в социально-психосоциальной поддержке.

Безусловно, правительство Армении предпринимает последовательные и достойные похвалы усилия по учету вновь прибывших и удовлетворению их растущих потребностей. Наша структура организует и оказывает поддержку Армении и армянским беженцам, но существует необходимость продолжения поддержки со стороны международного сообщества».

После ознакомления с этой новостью у меня к совсем неуважаемому Андреасу Виснеру всего два вопроса.

Первый: Почем нынче европейская совесть?

Второй: Вы когда-нибудь открывали учебник по математике 3-4 класса? Или в Европе к «царице наук» относятся с существенной долей пренебрежения?

А ведь просто нужно произвести элементарные вычисления. Возьмем за основу цифру «120 тысяч». А теперь обратим внимание на озвученные Виснером цифры: 100632 армян уехали после уничтожения «арцаха». Зафиксировали. Но затем добавляет, что до этого, после войны 2020 года в Армению уже прибыли 35000 хаев.

Прибавляем к 100632 число 35000, получаем 135632. То есть, Виснер и без того фантастическую цифру увеличил еще на 15 тысяч. До подобной ахинеи даже армяне не додумались. Или может «арцахские» женщины за три года успели нарожать 15 тысяч? Тогда это не люди, а кролики какие-то.

Впрочем, Виснеру особо беспокоиться не стоит. В своей математической безграмотности он не одинок. На последнем заседании СБ ООН, французский представитель Люк Девинь сказал: «Война также может привести к тому, что до 200 000 беженцев из Карабаха прибудут в Армению, страну с населением всего 2,8 миллиона человек, что станет огромным бременем для правительства Пашиняна».

Ну что тут сказать, два дебила – это сила…