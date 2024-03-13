В Азербайджане 95 процентов вынужденных переселенцев планируют вернуться на родные земли, освобожденные от армянской оккупации.

Как сообщает #, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди вынужденных переселенцев.

Проект был реализован Институтом развития и дипломатии при Университете ADA и Институтом экономики Министерства науки и образования при поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В опросе приняли участие 170 респондентов из города Шуша, Губадлы, Агдама, Кяльбаджара, Лачына, Зангилана, Джебраила, Ходжавенда, Ходжалы и Физули.