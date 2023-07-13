Детский театр-студия «Гюнай» Бакинского Детского и Молодёжного Театра празднует 20-летний юбилей. Все эти годы театром руководит основатель и художественный руководитель Лариса Тарусова. Именно ее имя в первую очередь ассоциируется с театром «Гюнай», и именно под ее чутким руководством была создана не одна плеяда талантливой молодежи.
В начале июля юбилей торжественного отпраздновали в зале Союза Театральных Деятелей Азербайджана.
В интервью # Лариса Тарусова рассказывает о большом пути, ярких моментах и, конечно же, о дальнейших планах:
- Лариса ханум, поздравляем с юбилеем вашего главного детища! Давайте вспомним самые знаменательные моменты театра «Гюнай» за эти годы.
- Самым знаменательным событием для нашего театра был март 2003 года, когда Азер Паша Нейматов, народный артист Азербайджана, профессор, председатель СТД Азербайджана решил провести Республиканский фестиваль и мы рискнули в нём поучаствовать! И очень неожиданно для самих себя стали на этом фестивале лауреатами. С этого момента и началась творческая жизнь нашего театра. И я считаю это самым значимым событием. Мы стали существовать как Детский Театр, выступать в Баку и Азербайджане. Я всегда буду вспоминать об Азере муаллиме как о человеке, подарившим жизнь театру «Гюнай». Я всегда могла прийти в СТД за советом,за помощью, за поддержкой. Первая наша поездка в 2008 году на Международный фестиваль в Москву проходила по линии СТД. У меня о нём самые светлые и тёплые воспоминания, также, как о его заместителе Рафике Алиеве. Светлая им память! Мы уже много лет выступаем в зрительном зале СТД и я благодарю всех его сотрудников за безвозмездное предоставление нам своей сцены!
- Вы воспитали не одно поколение талантливой молодежи. Какой процент ваших воспитанников связал свою жизнь с театром и сценой?
- В настоящее время одна девушка учится в Санкт-Петербурге в Российском Государственном Институте Сценических Искусств, несколько ребят учатся сейчас в нашем институте искусств на разных отделениях — кто на актёрском, кто на режиссёрском. Из нынешнего состава несколько ребят также собираются посвятить себя сцене. Но не это самое важное и главное – главное, кем бы ни стали ребята, какую бы профессию они не выбрали -я надеюсь в их душах будет жить любовь к искусству, музыке, театру. Я считаю, что через театр они становятся тоньше и добрее. Во всяком случае, я постоянно пытаюсь донести до них нашу сверхзадачу — впереди всего должны быть добро и свет!
- Бывшие ученики сюрпризами радуют?
- Бывшие ученики радуют сверхсюрпризами! Многие из них прилетели в Баку буквально накануне нашего юбилея, но они готовились онлайн, формируя, обсуждая и придумывая феерически сюрпризное поздравление! Я даже не предполагала, что на сцену выйдут столько моих «старичков»! Я не могла сдержать потока слёз от самого факта их появления, от потрясающего номера, который они приготовили… Там было столько добра и тепла, что я это не смогу забыть никогда! Огромное им спасибо! Пусть они будут удачливы и счастливы! Это было очень трогательно…
- Вы — счастливый человек?
- Да! Безусловно!
- Какие-либо другие события в рамках 20-летия театра ожидаются?
- Дело в том, что у нас «юбилейный» год с марта 2023 по март 2024 года. И, естественно, с началом нового сезона у нас будут праздничные концерты, выступления, спектакли!
- Чем живет театр «Гюнай» сегодня, сколько в коллективе человек?
- Театр живёт очень активно. С начала пандемии, когда мы были вынуждены перейти в онлайн-формат, мы активно подключились к различным фестивалям худслова. Это прекрасное развитие самовыражения,знакомство с поэзией и прозой, это формирование творческой личности. У нас более 150 дипломов по фестивалям художественого слова. И даже когда мы возобновили свои занятия, мы это дело не оставили. По сей день мы активно участвуем в фестивалях разных стран! Количество ребят, конечно, каждый год варьируется, но в целом порядка 25-30 ребят у нас всегда есть. У нас замечательный и очень дружный коллектив. Особую благодарность приношу нашим родителям, которые принимают активное участие в жизни театра. Мы живём одной большой и дружной семьёй.
- Новичков принимаете?
- Конечно! Причём, надо отметить, что у нас разные возрастные группы, есть и студенты, которым как-то хочется самовыразиться. Что меня очень радует.
- Каковы дальнейшие планы?
- Сейчас у нас долгожданный отдых, ребята очень много работали и все очень устали. Ну, а в новом сезоне снова за работу. Надеюсь, получится порадовать нашего зрителя…