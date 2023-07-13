Детский театр-студия «Гюнай» Бакинского Детского и Молодёжного Театра празднует 20-летний юбилей. Все эти годы театром руководит основатель и художественный руководитель Лариса Тарусова. Именно ее имя в первую очередь ассоциируется с театром «Гюнай», и именно под ее чутким руководством была создана не одна плеяда талантливой молодежи.

В начале июля юбилей торжественного отпраздновали в зале Союза Театральных Деятелей Азербайджана.

В интервью # Лариса Тарусова рассказывает о большом пути, ярких моментах и, конечно же, о дальнейших планах:

Лариса ханум, поздравляем с юбилеем вашего главного детища! Давайте вспомним самые знаменательные моменты театра «Гюнай» за эти годы.

Самым знаменательным событием для нашего театра был март 2003 года, когда Азер Паша Нейматов, народный артист Азербайджана, профессор, председатель СТД Азербайджана решил провести Республиканский фестиваль и мы рискнули в нём поучаствовать! И очень неожиданно для самих себя стали на этом фестивале лауреатами. С этого момента и началась творческая жизнь нашего театра. И я считаю это самым значимым событием. Мы стали существовать как Детский Театр, выступать в Баку и Азербайджане. Я всегда буду вспоминать об Азере муаллиме как о человеке, подарившим жизнь театру «Гюнай». Я всегда могла прийти в СТД за советом,за помощью, за поддержкой. Первая наша поездка в 2008 году на Международный фестиваль в Москву проходила по линии СТД. У меня о нём самые светлые и тёплые воспоминания, также, как о его заместителе Рафике Алиеве. Светлая им память! Мы уже много лет выступаем в зрительном зале СТД и я благодарю всех его сотрудников за безвозмездное предоставление нам своей сцены!

Вы воспитали не одно поколение талантливой молодежи. Какой процент ваших воспитанников связал свою жизнь с театром и сценой?

В настоящее время одна девушка учится в Санкт-Петербурге в Российском Государственном Институте Сценических Искусств, несколько ребят учатся сейчас в нашем институте искусств на разных отделениях — кто на актёрском, кто на режиссёрском. Из нынешнего состава несколько ребят также собираются посвятить себя сцене. Но не это самое важное и главное – главное, кем бы ни стали ребята, какую бы профессию они не выбрали -я надеюсь в их душах будет жить любовь к искусству, музыке, театру. Я считаю, что через театр они становятся тоньше и добрее. Во всяком случае, я постоянно пытаюсь донести до них нашу сверхзадачу — впереди всего должны быть добро и свет!

Бывшие ученики сюрпризами радуют?

Бывшие ученики радуют сверхсюрпризами! Многие из них прилетели в Баку буквально накануне нашего юбилея, но они готовились онлайн, формируя, обсуждая и придумывая феерически сюрпризное поздравление! Я даже не предполагала, что на сцену выйдут столько моих «старичков»! Я не могла сдержать потока слёз от самого факта их появления, от потрясающего номера, который они приготовили… Там было столько добра и тепла, что я это не смогу забыть никогда! Огромное им спасибо! Пусть они будут удачливы и счастливы! Это было очень трогательно…

Вы — счастливый человек?

Да! Безусловно!

Какие-либо другие события в рамках 20-летия театра ожидаются?

Дело в том, что у нас «юбилейный» год с марта 2023 по март 2024 года. И, естественно, с началом нового сезона у нас будут праздничные концерты, выступления, спектакли!

Чем живет театр «Гюнай» сегодня, сколько в коллективе человек?

Театр живёт очень активно. С начала пандемии, когда мы были вынуждены перейти в онлайн-формат, мы активно подключились к различным фестивалям худслова. Это прекрасное развитие самовыражения,знакомство с поэзией и прозой, это формирование творческой личности. У нас более 150 дипломов по фестивалям художественого слова. И даже когда мы возобновили свои занятия, мы это дело не оставили. По сей день мы активно участвуем в фестивалях разных стран! Количество ребят, конечно, каждый год варьируется, но в целом порядка 25-30 ребят у нас всегда есть. У нас замечательный и очень дружный коллектив. Особую благодарность приношу нашим родителям, которые принимают активное участие в жизни театра. Мы живём одной большой и дружной семьёй.

Новичков принимаете?

Конечно! Причём, надо отметить, что у нас разные возрастные группы, есть и студенты, которым как-то хочется самовыразиться. Что меня очень радует.

Каковы дальнейшие планы?